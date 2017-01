Paulo César Norões: Reconhecimento público

00:00 · 19.01.2017

Salmito Filho tem se mostrado membro fiel do grupo que hoje detém a hegemonia política no Estado do Ceará e em Fortaleza. Foi fundamental na construção da base parlamentar que dá sustentação ao prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal. Habilidade política que se reflete na reeleição para exercer, pela terceira vez, a presidência da Casa. É, também, um entusiasta dos feitos alcançados pelas gestões do grupo que integra, especialmente quando se trata de educação. Ficou feliz - e fez questão de propagar esse sentimento pelas redes sociais - com os índices que põem a Educação pública do Ceará em destaque no Brasil. É, para Salmito, o reconhecimento da correção da política educacional implantada por Cid Gomes e continuada por Camilo, no Estado, e Roberto Cláudio, em Fortaleza.

Recordando

Maia Júnior, que assumirá em fevereiro a Secretaria Estadual de Planejamento, adiantou que parte dos

R$ 7 bilhões que serão arrecadados com as concessões (privatizações)

De equipamentos estatais irá para a Previdência dos servidores públicos e a outra parte para um fundo. Semelhante ideia aconteceu em 1998 com a venda da Coelce por R$ 1,1 bilhão. O dinheiro sumiu no saco sem fundo da Previdência.

Parecer

Deputado Davi Duran (PRB) aguarda parecer da Procuradoria da Assembleia sobre PEC de sua autoria, que amplia para cinco anos prazo de garantia por parte das construtoras que realizam obras para o Estado. Hoje, a garantia é de apenas três anos para corrigir trabalhos mal feitos. Duran espera mais agilidade da Procuradoria no andamento dos pareceres de projetos oriundos do plenário.

Autocrítica

Crítica recorrente que se faz aos políticos é quanto à falta de sinceridade. Daí ter chamado atenção discurso do prefeito Evandro Sá na comemoração do Dia do Ceará e os 218 anos de nosso Estado, na Praça da Matriz de Aquiraz: "Sem querer desmerecer a mim e aos demais, prefeito que fez alguma coisa pela cultura de Aquiraz foi a Ritelza Cabral." Evandro Sá é prefeito de Aquiraz pela segunda vez.

Esclarecimento

Coluna publicou nota, ontem, informando que um questionamento pela AGU, do edital da nova licitação da obra do trecho final da transposição do Rio São Francisco em solo cearense, teria atrasado a abertura dos envelopes. O Ministério da Integração esclarece, através da assessoria de imprensa, que a assinatura do contrato com a empresa vencedora já seria em fevereiro, portanto o cronograma está mantido.

Esclarecimento 2

Deputado Danilo Forte esclarece que a informação do questionamento do edital pela Controladoria Geral da União - e não Advocacia Geral da União, como a coluna citou equivocadamente - partiu do secretário-executivo do Ministério, Mário Ribeiro, com quem teve reunião na terça. De qualquer forma, o que se espera é que a obra seja concluída logo e alivie a angústia dos cearenses.

"Vou dedicar o plantio dessa muda de pau-brasil a Luís Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil".

João Doria (PSDB), prefeito de São Paulo, em clara provocação ao ex-presidente Lula durante evento da Prefeitura paulistana. Declaração foi filmada e virou meme nas redes sociais

Tem mais...

Partido NOVO vai realizar até o fim de fevereiro mais de 40 eventos pelo Brasil para debater caminhos, ideias e estimular a população para participar da vida política de forma ativa. Em Fortaleza, será no próximo dia 21, no Lago Jacarey.

Objetivo é aumentar o engajamento, divulgar o processo seletivo de cidadãos que desejam disputar as eleições de 2018 e fortalecer o movimento pela renovação da política nacional.

Mauro Benevides fará a saudação a João Alves de Melo, que toma posse na Academia Cearense de Retórica, hoje à noite. Quando deixou a presidência do Banco do Nordeste, o ex-senador indicou o homenageado de hoje para sucedê-lo.

Presidente Domingos Filho renovou a direção do TCM. Irapuan Diniz Aguiar é um dos novos diretores.