Paulo César Norões: RC quer um novo governo

00:00 · 24.12.2016

Roberto Cláudio cumpriu o que já sinalizava. Quer que o 2º mandato seja, de fato, um novo governo. Daí os 67% de renovação no primeiro escalão. No núcleo mais próximo do prefeito, uma mudança significativa, a saída de Prisco Bezerra, irmão de RC e homem forte do atual mandato. Mas é uma mudança mais de nome. Samuel Dias é da confiança de Prisco, manter-se-á o perfil de gestão. Na roda-viva das mudanças, alguns secretários com bom desempenho ficaram de fora, como Cláudio Nelson, da SER 2. Cederá o posto a Ferruccio Feitosa, que comandará a regional que concentra parte significativa do PIB de Fortaleza. Destaque para a participação feminina. São só três, mas ocupando pastas relevantes: Águeda Muniz segue na Seuma; Dalila de Freitas assume a Educação; e Manuela Nogueira, a Infraestrutura.

Enganchou

A oposição tem atrapalhado a vida da situação na Assembleia Legislativa. Os deputados deveriam ter concluído seus trabalhos na última quinta-feira, dia 22, de acordo com o Regimento Interno. Porém, o mesmo RI diz que eles só podem entrar de férias após votarem o Orçamento do ano vindouro. E orçamento de 2017 enganchou porque sobram R$ 90 milhões.

Enganchou 2

Os R$ 90 milhões que sobram na proposta orçamentária para o próximo ano, enviada à Assembleia pelo governador Camilo Santana, eram destinados ao Tribunal de Contas dos Municípios. O problema é que o TCM foi extinto e os deputados não podem autorizar a mensagem sem o Executivo dizer para onde irá o dinheiro. Pertinente observação da oposição.

Encolheu

Eleição da Mesa Diretora e a PEC da Extinção do TCM também provocaram estragos na bancada do PMDB, na Assembleia. Além de Audic Mota - era líder do partido - e Agenor Neto, que já haviam votado em Zezinho Albuquerque para presidente, Tomaz Holanda também passou a agir sob orientação do governo. Na oposição ficaram apenas Danniel Oliveira, Dra. Silvana e Leonardo Araujo.

Olho no olho

Olhando no olho do prefeito eleito do Crato, deputado Zé Ailton Brasil (PP), na Assembleia, seu colega de plenário, Ely Aguiar (PSDC) disse que vai ajudá-lo "e você vai se surpreender". Ely é autor do projeto que construiu a estátua de Nossa Senhora de Fátima na cidade caririense e a infraestrutura do entorno, com restaurantes, estacionamento e casa de repouso para romeiros.

"Corrupção é um câncer que tira a comida das famílias"

Ministra Laurita Vaz, ao assumir a presidência do STJ no dia 1º de setembro passado. É ela que vai relatar o recurso que argui inconstitucionalidade da PEC que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios

Tem mais...

Vereador Evaldo Lima deixa a liderança do prefeito na Câmara para assumir a Cultura. É do ramo, tem tudo para fazer um bom trabalho.

João Alfredo (PSOL) se despede da Câmara Municipal com um legado: o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Popular Dom Aloísio Lorscheider, ideia dele para atender famílias carentes em questões jurídicas.

Presidente do TCE Edilberto Pontes recebeu servidores do TCM, deu as boas vindas e tranquilizou-os quanto à continuidade do trabalho que já vinham fazendo.

Colunista agradece as dezenas de mensagens enviadas e retribui os votos de um Natal de muita paz, amor e alegria no coração. Que Deus abençoe a todos!