Paulo Cesar Norões: RC quer cortar gastos

00:00 · 03.01.2017

Contenção de despesas e enxugamento da máquina administrativa são providências comuns a vários dos prefeitos empossados no primeiro domingo do ano, no Brasil. Em boa parte reflexo da crise econômica que assola o País. Mas também pela irresponsabilidade de gestores que gastaram acima dos limites - sem falar nos que simplesmente roubaram - e comprometeram as finanças públicas, empurrando o abacaxi para seus sucessores. Fortaleza, segundo o prefeito Roberto Claudio, ainda tem capacidade de endividamento, o que demonstra que as contas estão organizadas. Mesmo assim, o momento exige ajustes. E, logo na primeira reunião com o novo secretariado o prefeito sinalizou que os fará. Quer manter a fama de tocador de obras, mas sempre com as contas em dia. Está mais do que certo.

Modelo

Cid Gomes, na posse de Roberto Cláudio, deixou claro o quanto o grupo dos Ferreira Gomes aposta em Fortaleza e Sobral - agora administrada por Ivo, o caçula dos FG - como modelo de gestão a ser apresentado ao Brasil na candidatura presidencial de Ciro Gomes. Cresce, por um lado, a responsabilidade dos dois prefeitos mas, por outro,

A certeza de que terão decisivo apoio do governador Camilo Santana.

Mais um round

Distribuídos os convites para a posse de Domingos Filho na presidência do Tribunal de Contas dos Municípios, na manhã da próxima sexta-feira. Não é difícil supor que a solenidade terá forte conotação política. O TCM, hoje, está no centro de uma disputa de poder entre o grupo de Domingos e os Ferreira Gomes. Guerra essa que dá novos contornos à própria sucessão de Camilo Santana, em 2018.

Folia revitalizada

Dos prefeitos empossados no último domingo, um é figurinha carimbada na política cearense. Bismarck Maia já foi deputado federal, presidente da Embratur e secretário de Turismo do Ceará. Agora realiza o sonho de governar a terra natal. E promete uma gestão à altura do seu currículo.. Primeiro desafio é revitalizar o Carnaval de Aracati. Já em 2017, com 200 mil visitantes.

Troco

Derrota de seu candidato em Barbalha, seu berço político, ficou entalada na garganta do governador Camilo Santana. Entretanto, o tucano Argemiro Santana vai ter que ter muito jogo de cintura para colocar seu projeto em ação. Por 9 votos a 6, a oposição - ligada ao governador - elegeu todos os membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e vai, sem dúvida, dificultar a vida do prefeito.

Excelência

Por outro lado, se depender de qualificação, governo de Argemiro Santana, em Barbalha, tem tudo para dar certo. Dos treze membros do primeiro escalão, onze têm nível superior, três deles com pós-graduação e três com especialização, além de um doutorando. Há ainda um universitário e um artista. É evidente que diploma não garante eficiência. Mas que ajuda, não há dúvida!

"A inflação já caiu. A taxa de juros não cai porque o Estado gasta mais do que arrecada."

Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal, acrescentando que a Reforma da Previdência proposta pelo governo Temer sendo aprovada pelos deputados ainda no primeiro semestre ajudará a reduzir a taxa de juros. Já a Reforma Tributária, como está proposta, segundo Maia dificilmente passará.

Tem mais...

Gilberto Bastos, mestre em Administração nomeado por Roberto Cláudio secretário da Regional I é filiado ao PSC, presidido pela secretária do Desenvolvimento Econômico Nicolle Barbosa. Oportunidade de revitalizar aquela área que recebeu as primeiras indústrias da cidade.

Véspera de dia de ano, governador Camilo Santana inaugurou as estradas que dão acesso ao distrito de Encantado, em Quixeramobim, construídas com recursos conseguidos por José Guimarães.

Depois da solenidade, a comitiva foi almoçar uma suculenta galinha caipira à cabidela, na casa de dona Laís, mãe do deputado federal do PT. Ao lado deles o secretário da Pesca, Osmar Baquit, e o ex-prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta.