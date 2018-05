Paulo Cesar Norões

01:00 · 01.05.2018

Vitória de Eunício Oliveira em Fortaleza, nos dois turnos da campanha governamental de 2014 não foi esquecida pelo grupo situacionista. São quase 12 anos do grupo no governo e o poder também desgasta. Daí o desafio de melhorar o desempenho de Camilo Santana na Capital, em outubro. Roberto Cláudio é peça importante nesse jogo. As boas ações da Prefeitura podem ajudar na reeleição do governador. Não à toa, RC prepara uma série de inaugurações. De cara, entregar a Aguanambi alargada e a urbanização do morro Santa Terezinha. Além de inaugurar praças, escolas, postos de saúde e areninhas. Vai abrir ainda os envelopes da licitação da reconstrução da Beira Mar. Cada parte da obra - o aterro, o calçadão e a urbanização - será feita por uma empresa diferente. O que encurta o prazo de entrega e gera economia de R$ 100 milhões.

Jogo de cintura

Habilidade do presidente da Assembleia Legislativa Zezinho Albuquerque (PDT) foi essencial para costurar as 18 comissões permanentes da Casa sem deixar descontentes. 40 deputados, de todos os partidos com representação na Assembleia estão em pelo menos uma comissão. Só ficaram de fora os membros titulares da Mesa Diretora e o suplentes de deputado em exercício.

Pesquisa

Há no grupo oposicionista no Ceará, expectativa em relação à primeira pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado já com o nome do general Guilherme Theophilo entre os candidatos. A pesquisa já foi encomendada pelo PSDB e os resultados devem sair nos próximos dias. Os números deverão nortear a estratégia oposicionista para fazer do neo-tucano mais conhecido do eleitor cearense.

Fala pelo tio?

Quando Danniel Oliveira, sobrinho e afilhado político de Eunício Oliveira, admite a possibilidade do presidente do Senado votar em Ciro Gomes para presidente, é porque a intenção da parte de Eunício, de uma aliança política, não só com Camilo Santana, mas também com os Ferreira Gomes, é uma realidade. Resta saber como reagirá Ciro, levando-se em conta as restrições que vem manifestando a essa aliança.

Aumento

Não tem adiantado muito, mas ninguém pode acusar o presidente Michel Temer de não tentar melhorar sua imagem junto ao povão. A última tentativa foi o anúncio do reajuste médio de 5,67% para o Bolsa Família, durante pronunciamento, ontem, em rede nacional de rádio e TV. Governo prevê um aumento de R$ 684 milhões no orçamento do programa para 2018.

"Não há problema em se votar no Ciro, até porque as propostas dele são boas propostas. Sem sombra de dúvida, o Ciro pode ser o candidato do MDB do Cea'rá"

Danniel Oliveira. Deputado estadual (MDB)

Tem mais...

Interino. O Ceará amanhece com o desembargador Gladyson Pontes despachando no Abolição. Presidente do Tribunal de Justiça assume com a viagem de Camilo Santana para participar do primeiro voo da Air France para Fortaleza.

Impedidos. Vice-governadora Izolda Cela e o presidente da Assembleia Zezinho Albuquerque, que seriam os substitutos naturais do governador, tiveram que viajar também pois se assumissem, não poderiam mais ser candidatos este ano.

Fraco. 868 eleitores foram atendidos, no primeiro dia do mutirão do TRE, no ginásio Paulo Sarasate, para alistar novos eleitores. Movimento bem abaixo da capacidade de atendimento prevista pelo TRE, que é de 4.500 eleitores/dia. Além do primeiro título, é possível transferir domicílio ou alterar dados cadastrais para votar este ano.