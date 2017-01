Paulo César Norões: R$ 470 milhões no caixa

00:00 · 18.01.2017

Roberto Cláudio quer manter o ritmo de obras em Fortaleza no segundo mandato, mas para isso precisa que sejam aprovados empréstimos internacionais que vão viabilizar os projetos. Ontem, em Brasília, o prefeito, acompanhado do deputado federal Danilo Forte (PSB), esteve com o ministro Eliseu Padilha e foi informado de que a Casa Civil vai encaminhar os contratos para o Senado, para aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos. Que a partir de fevereiro será presidida por Tasso Jereissati. RC quer o apoio também dos outros senadores do Ceará, Eunício e Pimentel. Ao todo, R$ 470 milhões para conclusão da reforma da Beira-Mar; do Polo Gastronômico da Varjota; Sistema de vigilância eletrônica da orla; 3 cucas e quatro policlínicas. No pior dos cenários, dinheiro cai no caixa da Prefeitura no 2º semestre.

Só São Pedro...

Danilo Forte esteve ainda com o ministro Hélder Barbalho, da Integração, e saiu preocupado. Advocacia Geral da União questionou o edital de licitação para as obras do trecho final da transposição, no Ceará. Com isso, abertura dos envelopes ficou para fevereiro, o que aumenta a angústia dos cearenses ante risco real de colapso no abastecimento de água, se São Pedro não mandar bom inverno.

Não e não

Presidente Temer afirmou à agência britânica Reuters que não será candidato à reeleição em 2018. Na mesma entrevista, disse que na proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso, único ponto inegociável é a idade mínima para aposentadoria: 65

Anos tanto para homem como para mulher. Temer garantiu que, economicamente, o Brasil está entrando nos trilhos.

Sonho antigo

Governador Camilo Santana tenta manter vivo o sonho da refinaria cearense. Ontem, esteve com o vice-ministro do Petróleo do Irã, Abbas Kazemi, também presidente da National Iranian Oil Refining and Distribuition Company (NIORDC). Fontes palacianas dizem que Camilo ficou animado com a conversa, mas não vai entrar em detalhes para não criar falsas expectativas.

Desprendimento

Prefeitura de Aracati deve salários ainda da gestão passada. Prefeito Bismarck Maia (PTB), então, tomou uma medida surpreendente - talvez até inédita: mandou suspender seus próprios vencimentos, até que seja pago o que é devido aos funcionários públicos municipais. O que, espera-se, aconteça quanto antes. Sobretudo para dar um respiro aos servidores mais humildes.

"A responsabilidade pelos presídios e os reeducáveis é dos estados, mas a crise se tornou nacional e aí o governo federal entra"

Michel Temer

Presidente

Tem mais...

Policiais militares voltam a fazer neste sábado, 21, em todo o Ceará, o movimento 'Tolerância Zero'. Isso significa que toda e qualquer infração à lei será reprimida e seus autores autuados. E haja fila nas delegacias.

O 'Tolerância Zero é uma forma de os PMs protestarem contra as perdas salariais da categoria, aumento do desconto da Previdência, índice elevado de assassinatos de agentes de segurança pública e a prisão de 44 PMs, segundo eles injustamente, no caso Curió.

Presidente Michel Temer recebe, hoje, em Brasília, governadores da região Norte. Vai apresentar o plano de atuação das Forças Armadas nos presídios. Em seguida, em data a ser marcada, o presidente se reúne com os governadores do Nordeste.