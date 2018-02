Paulo Cesar Norões

00:00 · 24.02.2018

Presença do ministro da Fazenda Henrique Meirelles no encontro do Lide Ceará, ontem, só não foi mais disputada do que a do prefeito de São Paulo, João Doria, ano passado. Praticamente todo o PIB cearense estava no Gran Marquise, a maioria com a mesma pergunta na ponta da língua: O ministro é candidato a presidente da República? Meirelles não escondeu o jogo. Disse que é uma possibilidade real e que no máximo no dia 7 de abril anunciará sua decisão. Ficou claro que vontade não falta, o ministro quer ser candidato. O problema é que não basta querer. É preciso, antes de mais nada, viabilizar sua candidatura. Meirelles tem apoio do mercado e dos setores produtivos. Falta-lhe, porém, lastro popular. Será preciso costurar uma rede de apoio que lhe garanta estrutura de campanha e tempo de TV.

Vai e vem

Movimentos de Eunício Oliveira mexem no xadrez político do Ceará. Deputado federal Danilo Forte (DEM), por exemplo, deixou o PMDB em busca de espaço próprio e acabou se aproximando do governo Camilo Santana. Agora, com Camilo e Eunício ensaiando aliança, eis Danilo flertando com a oposição. Problema é que as outras lideranças do DEM, Moroni Torgan e Chiquinho Feitosa, querem a reeleição do governador.

Abre portas

Como nacionalmente Danilo Forte segue alinhado com o governo Michel Temer, o deputado busca continuar a ser um porta-voz de reivindicações de lideranças municipais cearenses, em Brasília. Ontem, o parlamentar do DEM acompanhou os prefeitos de Solonópole e Horizonte, e um ex-prefeito de Tejuçuoca, em audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Otimista

Além de anunciar R$1 bilhão em breve para o Metrofor e o interesse em investir futuramente no Pecém e no hub aéreo, presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro destilou otimismo quanto ao futuro do Brasil, sobretudo na economia, em palestra para os empresários cearenses, na Fiec. Provavelmente é esse otimismo o combustível para a sua pretensa candidatura à Presidência, pelo PSC.

Dobradinha

No último pleito municipal, o então empresário Marcelo Machado teve o apoio decisivo do deputado federal Genecias Noronha (SD) para se eleger prefeito de Crateús. Deu certo. Além de Genecias para continuar em Brasilia, Machado fechou apoio ao jovem Queiroz Neto para a Assembleia Legislativa, deixando em situação delicada a reeleição do comunista Carlos Felipe.

Sinuca de bico

Não há recursos para tocar a intervenção no Rio de Janeiro. Governo federal quer remanejar de outros ministérios, como Saúde e Educação, já sacrificados noutras oportunidades. Ministro Carlos Marun diz que a solução sairá na próxima semana. Enquanto isso, o general Fernandes Nunes assumiu a Secretaria de Segurança Pública carioca e outros generais comandarão os batalhões.

"Uma das tarefas mais difíceis é derrotar a cultura da desigualdade, da apropriação privada do que é público e do compadrio no andar de cima, que sempre adiou o futuro do Brasil"

Luís Roberto Barroso

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Tem mais...

Presidente da Caixa Econômica Gilberto Occhi aproveitou presença no Palácio da Abolição, no lançamento do Projeto Ceará Veloz, para anunciar que a instituição vai mesmo patrocinar o Fortaleza Esporte Clube.

Negociação já se arrastava desde o fim do ano passado, após o acesso do tricolor para a série B. Já o Ceará, que já tem contrato com a Caixa, negocia um aumento dos valores, já que subiu para a série A.

Aquela solenidade na Assembleia, em que anunciou que estaria se transferindo para o PROS, terminou sendo fatal para o deputado Capitão Wagner. Presidente do PR, Valdemar Costa Neto, não quis mais nem conversa, disse que "não aceita vai e volta". Wagner terá que arrumar outra legenda para se candidatar a governador. O PROS, talvez.