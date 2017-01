Paulo Cesar Norões: Que seja ação permanente

00:00 · 24.01.2017 / atualizado às 00:37

Coluna criticou bagunça no uso e ocupação do calçadão da Beira-Mar. Secretaria de Turismo de Fortaleza, através da assessoria de imprensa, admite o problema e informa que, enquanto não chegam os recursos do empréstimo internacional para a conclusão das obras de requalificação da orla, vai dar prioridade ao ordenamento e limpeza da área, instalação de lixeiras e fiscalização do comércio ambulante. Quanto ao Mercado dos Peixes, permissionários estão sendo capacitados para descartar corretamente os resíduos sólidos e manipular e armazenar adequadamente os alimentos. Por outro lado, agentes da Regional II, AMC e Guarda Municipal orientam sobre o uso correto do estacionamento e o local apropriado para a carga e descarga. Última quinta houve limpeza geral do local e manutenção elétrica e hidráulica.

Lava-Jato

Michel Temer disse que prefere que o próprio Supremo Tribunal Federal escolha um novo relator para a Lava-Jato antes de ele indicar um nome para a vaga aberta com a morte do ministro Teori Zavascki. Para Temer, é importante para não parecer que a indicação do novo ministro é um acordão para interferir na Lava-Jato. A presidente do Supremo deve se manifestar ainda nesta semana sobre o assunto.

E pode?

Advocacia Geral da União foi quem fez a defesa e conseguiu derrubar a liminar para Rodrigo Maia poder ser candidato à reeleição na presidência da Câmara Federal. Há entendimento, porém, de que a AGU tem que defender os interesses do Executivo e não do Legislativo. Advocacia argumenta que existe discussão semelhante pendente no STF, que ainda não se pronunciou.

Em forma

Senador Romário (PSB-RJ) fez cirurgia para reduzir diabetes e perdeu 10 quilos em 45 dias. Voltou ao peso de quando tinha 15 anos, diz ele. Se o corpo está seco, a conta bancária está mais gorda com o pagamento de R$ 6 milhões da dívida que o Flamengo tinha com o senador carioca há décadas. Romário ainda cobra outra dívida, do Vasco da Gama. Ou seja, dinheiro não é problema.

Adiado

Primeiro julgamento do ano no TRE do Ceará acabou suspenso. De novo, aliás. Prefeito e vice de Aracoiaba, recém-reeleitos, recorrem de pena de cassação por abuso de poder econômico. A vice é Bill, mãe do cantor Wesley Safadão. Julgamento havia sido suspenso em dezembro por pedido de vista da juíza Kamile Moreira Castro. Ontem, o motivo foi a corte incompleta. Um dos juízes conclui curso em Portugal.

Chove chuva

Funceme prevê que o volume de chuva, neste ano, fique bem próximo da média histórica. O que é bom. Bate com o que prognosticava o engenheiro Cássio Borges, já em novembro, aqui na coluna. Afirmativa de Borges se baseava em estudos de dados históricos do Dnocs. Já os dados da Funceme se baseiam em estudos científicos dos fenômenos climáticos. Que ambos estejam certos!

"Vamos cortar impostos maciçamente tanto para a classe média como para as empresas"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em decisão que agrada aos cidadãos, mas assusta economistas, que temem aumento do déficit orçamentário dos EUA. Só o tempo poderá dizer quem está certo

Tem mais...

Jornalista Silvana Frota aproveita seminário de prefeitos promovido pela Aprece para apresentar Guia Municipal do Ceará, documentário com dados estatísticos socioeconômicos e políticos dos 184 municípios do Estado.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, por iniciativa do presidente Victor Frota Pinto, elaborou campanha contra desperdício de água com sugestivo mote: "Não espere até a última gota". Ideia é que seja permanente.

Assessoria jurídica da Assembleia protocolou no STF a defesa da PEC que extinguiu o TCM. Defesa explica toda a tramitação, o trabalho nas comissões técnicas com análises e pareceres e atas das sessões com a votação de cada deputado. Ação Direta de Inconstitucionalidade, nas mãos do decano Celso de Melo, não tem data para ser examinada.