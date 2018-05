Paulo Cesar Norões

01:00 · 05.05.2018

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que propaganda eleitoral em prol de candidatos feita por entidade religiosa, ainda que de modo velado, pode caracterizar abuso de poder econômico. No Ceará, há denúncia de panfletagem de propaganda política em culto de instituição religiosa em Fortaleza. Por conta disso, o Ministério Público Eleitoral enviou alerta às lideranças de instituições religiosas para evitar qualquer ação que possa ser entendida como propaganda política. A regra vale para padres, sacerdotes, clérigos, pastores, ministros religiosos, presbíteros, vigários, reverendos, bispos, pontífices ou qualquer outra pessoa que represente uma religião. Segundo o procurador Anastácio Tahim, esse tipo de infração pode até levar à cassação do registro ou do diploma dos candidatos beneficiados, se eleitos.

Boa conversa

A Agrishow, feira internacional de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo, é considerada a segunda maior feira do tipo no mundo e a maior da América Latina. Por sua importância, atrai políticos, especialmente em ano de eleição. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estiveram lá. Pedetista e tucano, aliás, foram e voltaram no mesmo avião. E como se dão bem, conversaram bastante.

Mobilizações

Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), da Prefeitura de Fortaleza, realiza, ao longo deste mês, uma série de iniciativas para mobilizar, sensibilizar e convocar toda a sociedade a participar da luta contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Primeira mobilização será neste sábado. Panfletagem educativa, a partir das 9h, na feira livre das Goiabeiras na Barra do Ceará.

Jeri

Frequência à Lagoa do Paraíso, atrativo de Jijoca, está ameaçada porque o MPF que mandar derrubar as 28 barracas e pousadas do entorno, segundo os opositores baseado numa lei centenária e sem levar em conta a atual legislação. São gerados, ali, 800 empregos diretos. Preocupados, deputados Sérgio Aguiar e Manuel Duca vão debater o assunto em audiência pública na Assembleia.

Homenagem

Governador Camilo Santana, irmã Maria da Conceição Albuquerque, historiador Nirez e o servidor da Justiça José Ferreira dos Santos receberão a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua, do Tribunal de Justiça do Ceará. Entrega será às 16h da próxima sexta-feira (11/5), no Palácio da Justiça, em sessão conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Gladyson Pontes.

"Estamos construindo ou reformando praças em toda a cidade. Ainda vamos entregar mais de 60 na minha gestão"

Roberto Cláudio. Prefeito de Fortaleza

Tem mais...

Debate. "Desenvolvimento disruptivo e suas implicações para o século XXI" é o tema do próximo TCE Debate, 18 de maio, às 9 horas, no Plenário do Tribunal de Contas.

Debate 2. Professor da Universidade Federal de Pernambuco e Pós-doutor pela Universidade de Havard, Marcos Antônio Rios da Nóbrega, será o palestrante convidado.

Solidariedade. Os pêsames da coluna ao presidente da Academia Cearense de Letras e ex-ministro do TCU, Ubiratan Diniz Aguiar, pela partida de Dona Liquinha, sua genitora.

Posse. Professor, advogado e ex-procurador Geral do Estado, Djalma Pinto, tomou posse na Cadeira nº 7 da Academia Cearense de Direito. O evento, comandado pelo presidente Roberto Victor Ribeiro, ocorreu no dia 3 de maio.