Paulo Cesar Norões: Problema conjuntural

00:00 · 06.01.2017

Cearense André Costa é o novo secretário de Segurança Pública. Outro delegado federal em quem o Governo jogo as fichas para tentar ao menos minorar o problema da violência. Nos últimos anos, aliás, já se tentou de tudo, desde delegados da PF até delegados da Civil, passando por general do Exército e coronel da PM. Ninguém resolveu. E André Costa, com muito boa vontade, pode até melhorar, mas tampouco conseguirá resolver. Como disse o delegado Delci Teixeira, o antecessor, nos dois anos em que esteve à frente da Pasta "a Polícia do Ceará prendeu algo em torno de 16 mil pessoas praticando algum tipo de crime (...), algo em torno de 15 mil retornaram às ruas". Ou seja, está enxugando gelo. Problema é conjuntural, transcende a segurança pública. Solução é de longo prazo e demanda muito mais que a simples troca de comando.

Chegou chegando

Ivo Gomes é conhecido pelo temperamento forte, sem meias palavras, e pela objetividade. Já era de se esperar que tomasse medidas de impacto logo nos primeiros dias como prefeito de Sobral. Primeiro mandou chamar de volta todos os servidores municipais afastados, com exceção dos requisitados. Eles têm até hoje para se apresentarem aos órgãos de origem, sob pena de demissão por abandono de emprego.

Tem mais

Para tentar organizar o vai-vem de carros, motos, bicicletas e carroças no Centro de Sobral, Ivo Gomes, mandou espalhar equipes de agentes de trânsito nas ruas. A ordem é multar quem estiver fora da lei. O mesmo rigor vale também para os vendedores ambulantes que tentam ocupar calçadas no entorno do Mercado Central. Multas e apreensão de mercadorias para quem for flagrado.

Vice-líder

A convite do prefeito Roberto Cláudio, vereador Renan Colares será o vice-líder da bancada do Governo na Câmara de Fortaleza. Decisão foi tomada em reunião de Renan com o prefeito e o presidente da CMF, Salmito Filho. Vereador é filho do deputado estadual Fernando Hugo e tem base política na Grande Messejana, que deu a maior votação ao prefeito na eleição de 2016.

De volta

Volta de Dedé Teixeira (PT) para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, ensejou a Sineval Roque (PROS) reassumir cadeira na Assembleia. Roque andou estremecido com o governo do Estado - apoiou candidatura a prefeito do tucano Samuel Araripe, no Crato, contra Zé Ailton Brasil que venceu com as bênçãos de Camilo. Mas isso é passado. Roque vai compor a base governista.

Apoio fraterno

Luiz Ivan Bezerra assumiu a Prefeitura de Juazeiro do Norte no impedimento de Raimundo Macedo, de quem era vice. Foi o prefeito da transição, até passar o cargo ao irmão José Arnon. Mas não deixou a Prefeitura. Foi nomeado secretário do Meio-Ambiente, função que já exerceu em duas oportunidades. Como conhece a fundo a máquina administrativa, deverá ajudar bastante o irmão.

"Quem abre escolas, fecha presídios"

Victor Hugo (1802-1885), um dos maiores escritores românticos da França no século XIX lembrado, ontem, após o Governo Federal anunciar a liberação de R$ 430 milhões para a instalação de bloqueadores de celular em 30% dos presídios, construção de cinco presídios federais e 35 estaduais

Tem mais...

Ely Aguiar se define como um deputado independente. O governo, no entanto, o quer na base aliada. Se vai aceitar, ou não, só o tempo dirá.

Ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, que andou sendo especulado para assumir cargo no governo Camilo Santana, tem planos diferentes para os próximos meses.

Veveu vai passar temporada de trabalho e estudos nos Estados Unidos. Vai ficar um 'pouquinho' mais distante da mulher, a vice-governadora Isolda Cela, que vai ter que encarar uma ponte-aérea bem maior que Fortaleza-Sobral.

Grupo político ligado a Domingos Filho trabalhou duro a semana todo para garantir quórum respeitável para a posse do novo presidente do TCM, apesar do boicote governista.