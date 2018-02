Paulo Cesar Norões

01:00 · 23.02.2018

Mais do que um gesto político de gratidão pelo empenho na liberação de R$ 2 bilhões para os municípios, os 40 prefeitos que estiveram com o senador Eunício Oliveira (MDB), em Brasília, foram também pedir apoio para outra causa tão importante quanto: a regulamentação de uma linha de crédito e novo prazo para quitação de precatórios. "Eu uso 6% da receita do Município, por mês, para pagar precatório", disse o prefeito de Missão Velha, Diego Feitosa. Dinheiro que faz falta em áreas essenciais, como Saúde, Educação e obras de infraestrutura. "Com o crédito eu pagaria já todos os credores do Município, aqueço a economia local com esse pagamento, estendo a dívida por 20 anos, além de direcionar recursos do Município para áreas fundamentais", acrescenta. Emenda nesse sentido, já aprovada, aguarda regulamentação.

Republicanos

Na romaria de prefeitos que foram a Brasília em busca de verbas para seus municípios, chamou atenção a presença de Ivo Gomes (PDT). O caçula dos Ferreira Gomes foi, nos últimos anos, um dos mais cáusticos críticos do senador Eunício Oliveira. Mas, como os tempos são outros e Sobral tem que estar acima das picuinhas políticas, Ivo levou seus pleitos ao presidente do Senado, que prometeu ajudá-lo.

Solicitação

E nessa onda das relações republicanas, prefeito Roberto Cláudio mandou carta à bancada federal do Ceará, solicitando emendas parlamentares para custeio da Saúde em Fortaleza. Todos os 22 deputados foram procurados. Até Luizianne Lins, a quem RC sucedeu e de quem tem recebido duras críticas. Mas, é isso, o interesse da cidade deve suplantar qualquer diferença partidária.

Economia

Nova licitação para as obras de requalificação da Avenida Beira-Mar vai fazer com que o Município economize algo em torno de R$ 40 milhões em relação à licitação anterior. Informação é do prefeito Roberto Cláudio, que quer começar os trabalhos em abril. O projeto é aquele do arquiteto Fausto Nilo, divulgado ainda na gestão Luizianne Lins, sem alguns itens, como o bondinho.

Quo vadis?

Capitão Wagner esteve em Brasília conversando com lideranças de vários partidos. Ele bem que queria se candidatar a governador pelo PR, mas o comando do partido está indo para as mãos da deputada federal Gorete Pereira, que prefere apoiar a reeleição de Camilo Santana. Wagner, Roberto Pessoa e seu grupo ainda tentam reverter a decisão da cúpula nacional do PR, mas está complicado.

Intervenção

Deputado federal Danilo Forte (DEM) postou enquete em sua rede social com a seguinte pergunta: Intervenção Federal no Ceará, você é contra ou a favor? Em dois dias, a pesquisa (94.760 pessoas alcançadas e 4,8 mil curtidas) contou com a participação de mil internautas. 86,3% deles defenderam a intervenção no Estado. Algo que Danilo também defende.

"Em respeito ao cargo que ocupo no Governo estarei distante da eleição deste ano. A não ser que o Tasso se candidate. Minha amizade por ele é inquebrantável"

Maia Júnior

Secretário de Planejamento e Gestão

Tem mais...

Vereador Benigno Junior ainda não definiu se vai sair candidato à Assembleia Legislativa, este ano. Primeiro ele quer definir a questão partidária. Deve trocar o PSD pelo PSC de Nicolle Barbosa.

Ao assumir cadeira de deputado estadual, ontem, Nestor Bezerra (PSOL) fez questão de usar um capacete de operário. Foi ovacionado por companheiros trabalhadores da construção civil, que foram prestigiá-lo. Ficará no cargo por quatro meses, tempo que o titular Renato Roseno (PSOL) solicitou para tratar de assuntos pessoais.

Prefeito Roberto Cláudio e primeira-dama Carol Bezerra entregam 333 cadeiras de rodas, hoje, 14h, no Ginásio Paulo Sarasate. As cadeiras foram adquiridas através da iniciativa 'Fortaleza pela Inclusão', da Prefeitura.