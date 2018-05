Paulo Cesar Norões

01:00 · 04.05.2018

Para além da restrição pura e simples do foro privilegiado aos parlamentares, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal embute também a intenção de diminuir a morosidade da Justiça brasileira, em especial da própria Suprema Corte, abarrotada de processos que ela não tem como dar conta e que terminam prescrevendo. No primeiro momento, a decisão atinge somente senadores e deputados, mas não há dúvida de que acabará sendo estendida a todas os demais cargos e funções com tal prerrogativa. Existem no Brasil cerca de 60 mil pessoas nessa condição, o que é um flagrante exagero. Há, inclusive, projeto nesse sentido já aprovado no Senado e aguardando apreciação da Câmara Federal. Está nas mãos dos deputados, portanto, a extensão da restrição do foro para todos.

Majoritário

Senador ou vice na chapa do general Guilherme Theophilo. São as opções mais reluzentes no horizonte político de Domingos Filho. Além da experiência em campanhas majoritárias - foi vice de Cid Gomes -, presença na chapa oposicionista permitiria ao ex-presidente do extinto TCM trabalhar paralelamente a reeleição do filho Domingos Neto para a Câmara Federal e a eleição da esposa Patrícia Aguiar para a Assembleia.

Insegurança

Não bastassem as mortes de milhares de anônimos, Governo do Estado agora vem convivendo com seguidos assassinatos de grande repercussão. Nas últimas três semanas, a universitária Cecília, o diretor do Fortaleza Betinho Studart e agora o humorista Fonsequinha. Tristeza para as famílias, população insegura e a oposição municiada. É a violência pautando a política.

Debate

Presidente do PSB Ceará, deputado federal Odorico Monteiro, preside hoje, às 14h, no Complexo das Comissões da Assembleia Legislativa, audiência pública sobre a Nova Lei de Licitações, instituída pela Comissão Especial do Senado que trata do assunto, que autorizou o debate em outras esferas. Daí a parceria de Odorico com o deputado estadual Audic Mota (PSB) para discutir o assunto aqui.

Mais dinheiro

Partidos vão poder usar recursos do Fundo Partidário nas eleições. Decisão é do TSE, em reposta à consulta do deputado Augusto Carvalho (SD-DF), que perguntou à Corte se haveria desvio de finalidade ou abuso de poder econômico caso a legenda use verbas do Fundo nas campanhas de seus candidatos, mesmo após o Congresso ter criado um Fundo Eleitoral no valor de R$ 1,7 bilhão.

Cantante

Leveza total na reunião de amigos em torno do aniversariante Cid Gomes, no Point do Vaval, reduto boêmio de Fortaleza. Bem humorado, disse estar mais para coordenador da campanha de Ciro do que candidato ao Senado. De política foi só. Cid queria era se divertir, como mais gosta: cantando. Virou a noite em duetos com Humberto Pinho, Renato Assunção, Mimi Rocha e Vicente Nery.

"Nós ousamos fazer, nós enfrentamos temas difíceis, complicados, que ganharam naturalmente muita oposição e uma atividade contestatória"

Michel Temer. Presidente da República[

Tem mais...

Em campanha. Josbertini Clementino deixou a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e não perdeu tempo, caiu em campo para amarrar apoios para a eleição. Hoje mesmo está no Crato. Ele é candidato a deputado estadual.

Referência. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF) aceitou convite para elaborar o plano de educação do tucano Geraldo Alckmin. Conhece o assunto. É professor, foi reitor de Universidade e ministro da educação de Lula.

Mutirão. A força-tarefa montada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no Ginásio Paulo Sarasate, oferece atendimento a eleitores de Fortaleza em horário diferenciado neste fim de semana. No sábado e no domingo, o mutirão vai das 8h ao meio-dia, para quem precisa fazer o título, transferir o domicílio eleitoral ou alterar dados cadastrais.