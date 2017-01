Paulo César Norões: Ponderado e discreto

00:00 · 30.01.2017

Eunício Oliveira adotou, na entrevista que deu à revista Veja, o tom que pretende imprimir no exercício da presidência do Senado. Ponderado, para buscar conciliar os múltiplos interesses em jogo nas discussões e votações de temas polêmicos que vão movimentar a pauta já no início de sua gestão; e discreto, comportamento adequado para o momento de ebulição do caldeirão político do País, além de contraponto ao estilo por vezes histriônico do antecessor Renan Calheiros. Ser presidente é sinal de poder. Mas traz consigo o ônus da intensa exposição. Uma frase despretensiosa pode ter o efeito de uma bomba. Terá que ser firme, como foi quando questionado se ter sido citado por um delator o constrangia: "Estas mãos nunca receberam dinheiro que não fosse correto, honesto, legítimo e tirado do próprio suor do rosto".

Olho do dono

De olho em 2018, Aécio Neves prepara mudança de endereço. Vai voltar a residir em Belo Horizonte com a esposa e os filhos. Brasília será só para o desempenho do mandato de senador. Parte de uma estratégia de se reaproximar dos conterrâneos. Valeu a lição de 2014, quando perdeu para Dilma Roussef em Minas Gerais com 550 mil votos de diferença. Não dizem que o olho do dono é que engorda o boi?

Desespero

Renato Meirelles, do instituto Data Favelas, foi palestrante no seminário sobre políticas públicas inovadoras, da Prefeitura de Fortaleza. Falou de pesquisa que diz que 84% dos brasileiros não reconhecem nenhum político capaz de tirar o País da crise, só o papa Francisco. Ao que Meirelles arrematou: "Estamos muito ruins de liderança para acreditar que um 'argentino' vai resolver nossa crise!"

Terra arrasada

Prefeita Íris Gadelha Costa está espantada com o cenário que encontrou ao assumir a prefeitura de Alto Santo. Diz que até fogão e geladeira sumiram das escolas. Íris conta ainda que nas repartições federais e estaduais por onde andou, atrás de recursos, só encontrou histórico de dívidas não honradas. O que mais tem ouvido é: "Não vai ser fácil". Não deverá ser mesmo. Mas não desanima.

Indicado

Secretaria de Esportes do Estado vai para a cota do PRB. Pastor Gelson Ferraz, ex-vereador de Fortaleza, será o secretário, indicado pelo presidente do partido no Ceará, deputado federal Ronaldo Martins. Governador Camilo resgata compromisso político mas desagrada o segmento esportivo, que esperava alguém do ramo para tocar as políticas do esporte no Ceará.

Carros-pipa

Deputado federal Danilo Forte (PSB) foi procurado pela nova direção da Aprece durante a inauguração da nova sede da associação. Na pauta a preocupação com a redução do número de carros-pipa frente à gravidade da seca o que provoca insegurança hídrica. Danilo propôs apresentação de um documento formal para entregar ao Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

"A gente oferece duas coisas para o bandido: se ele quiser se entregar, a Justiça. Se ele quiser puxar uma arma, o cemitério."

André Costa, secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

Tem mais...

Ex-ministro da Educação no governo Dilma e professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, Renato Janine Ribeiro, dará palestra na abertura da Jornada Pedagógica 2017, hoje, em Horizonte.

O evento é gratuito e destinado aos profissionais da rede pública municipal de ensino de Horizonte. Jornada Pedagógica segue até 3 de fevereiro nas escolas.

Prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves, foi eleito presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Ciro Gomes teve agenda cheia no fim de semana. No sábado, encerrou seminário internacional da Prefeitura. Ontem, participou de debate na Bienal da UNE, no Dragão do Mar.