Paulo Cesar Norões

00:00 · 17.01.2017

Praticamente definida a sucessão no Senado. Sem nenhuma surpresa. Eunício Oliveira (PMDB) será o presidente, e como a coluna antecipou ainda em novembro de 2016, Tasso Jereissati (PSDB) vai ser presidente da mais importante comissão, a de Assuntos Econômicos. Tem mais. Acordo com o PMDB garantiu ao PT a 1ª Secretaria, que na prática administra a Casa. Será ocupada pelo outro senador Cearense, José Pimentel. Acordo que se desenha também na eleição da Câmara Federal. Cearense André Figuiredo (PDT) dificilmente contará com apoio petista à sua candidatura à presidência. Fora da Mesa desde a eleição de Eduardo Cunha, em 2015, o PT prefere o apoio a Rodrigo Maia (DEM) em troca de posições. O próprio Lula costurou o acordo. Atual presidente, ao que tudo indica, caminha para uma reeleição tranquila.

Acompanhando

Decreto de emergência do governador Camilo Santana sobre a iminência de colapso no abastecimento d' água em Fortaleza é, para o deputado estadual Carlos Matos (PSDB), "prenúncio da grave crise hídrica enfrentada pelo Estado do Ceará". A Capital consome água do Castanhão, que está cada vez mais seco. Matos preside a Comissão Especial para Acompanhar e monitorar as obras de Transposição do Rio São Francisco.

Marca

Sabe aqueles letreiros gigantes que viraram cartões- postais de várias capitais brasileiras na época das olimpíadas? Pois bem, Fortaleza vai ganhar o dela. O anúncio foi feito pelo secretário da Regional 2, Ferruccio Feitosa, que publicou um esboço em seu perfil nas redes sociais. O nome 'Fortaleza' será colorido, terá 1,70 metro de altura e ficará, claro, na Avenida Beira-Mar.

Lula cá

Luís Inácio Lula da Silva percorre o Brasil pensando nas eleições de 2018. Programou para quarta-feira da próxima semana, dia 25, uma visita ao Ceará para participar de um encontro do Movimento dos Sem-terra (MST). Aliás, Lula já avisou que, se deixarem, ele será candidato novamente pra vencer. Quem ainda está mergulhada em terras gaúchas é a ex-presidente Dilma Rousseff.

Pingos nos 'is'

Ernesto Saboia está em Lisboa. Mas não para morar, como ele mesmo fez questão de esclarecer. Aproveitou as férias para acompanhar a esposa e filhos que, estes

Sim, foram para ficar. O conselheiro do TCM disse que em fevereiro volta ao trabalho e não pretende se aposentar tão cedo. E que a extinção, ou não, do TCM, será decidida pelo STF, não lhe cabe ser contra nem a favor, apenas respeitar.

Dessalinização

Grupo de cientistas cearenses vai apresentar no auditório do Dnocs, no Centro de Fortaleza, dia 24 próximo, terça-feira, um projeto que dessaliniza água do mar para consumo humano, animal e industrial. Uma boa ideia nestes tempos de escassez d`água. O projeto piloto seria instalado no Porto do Pecém para abastecer a siderúrgica. Ao lado, uma usina produtora de sal tipo exportação.

"Não basta alegar a existência da emergência, tem que demonstrar que a contratação se afigura como instrumento efetivo de atendimento a tais carências"

Domingos Filho, presidente do TCM, que investiga emissão de decretos de emergência em 53 municípios cearenses

Tem mais...

Presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, peça fundamental na denúncia do Mensalão, está se mudando do Rio para São Paulo. Quer ser candidato a deputado federal em 2018 por lá.

60 militares do Exército que realizaram treinamento no TRE já estão atuando na Central de Atendimento ao Eleitor de Fortaleza, na Praia de Iracema, auxiliando nos trabalhos de cadastramento biométrico dos eleitores da Capital. A segunda turma com mais 30 militares fará treinamento no mês de abril deste ano.