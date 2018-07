Paulo Cesar Norões

01:00 · 18.07.2018

Curioso observar o crescimento da candidatura presidencial de Jair Bolsonaro entre empresários. Mas, o que levaria gente bem-sucedida nos negócios, grande parte com boa formação educacional, a apostar em alguém sem histórico de gestor para ocupar o cargo mais importante da nação? Há os que se dizem seduzidos pelo discurso de Bolsonaro, especialmente no que diz respeito à intolerância com bandidos, ideologia de gênero, desarmamento, etc. Mas, esse discurso, por si só, não seria suficiente se o candidato não oferecesse alguma perspectiva de atendimento aos anseios do setor produtivo no campo que lhe é mais sensível: a economia. Nesse ponto, Bolsonaro foi esperto. Entregou o planejamento econômico a Paulo Guedes, nome de prestígio no meio empresarial. E, com isso, ganhou simpatia no setor.

Quem é?

PhD em Economia pela Universidade de Chicago, Paulo Guedes fundou a Bozano Investimentos e a BR Corporate e foi um dos fundadores do Banco Pactual e da Ibmec Educação. Também fundou o Instituto Millenium. Foi professor da PUC-Rio, da FGV-Rio e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Foi colunista dos jornais O Globo e Folha de São Paulo e das revistas Exame e Época.

Ranking

Paulo Guedes é o principal personagem do almoço-debate do Lide Ceará, hoje, no Hotel Gran Marquise. Que terá ainda a apresentação do projeto Ranking dos Políticos, que compara deputados federais e senadores, com o objetivo de oferecer informação para ajudar de forma objetiva os eleitores a votarem melhor. A apresentação será realizada por Renato Dias, diretor executivo do projeto.

Gratidão

De liberação em liberação, senador Eunício Oliveira vai angariando a simpatia dos prefeitos e pavimentando o caminho de sua reeleição, em outubro. Prefeito Naumi Amorim ligou para o presidente do Congresso para agradecer apoio na aprovação do empréstimo de U$ 80 milhões de dólares - cerca de R$ 300 milhões - para Caucaia, do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Banho de loja

Prefeito Roberto Cláudio apresenta, na manhã de hoje, o projeto de requalificação e urbanização da Lagoa da Parangaba. Demanda antiga dos feirantes e moradores da região. Será feita uma série de melhorias no entorno da Lagoa, com novas calçadas, jardins, reordenamento da feira, mirante, equipamentos de esporte e lazer, dentre outras melhorias.

Ranking

No Crato, ontem, General Guilherme Theophilo deu entrevista ao jornalista Antonio Vicelmo, que tem um dos programas mais prestigiados do Cariri, na Rádio Educadora. O pré-candidato tucano ao Governo era acompanhado pelo deputado federal Raimundo Gomes de Matos e o presidente do PSDB cratense, médico

Aloísio Brasil, liderança emergente no Cariri.

"Por que a economia não cresce muito? Porque existe incerteza com relação às propostas de alguns candidatos com relação à economia"

Henrique Meireles, pré-candidato do MDB à Presidência da República

Tem mais...

Economia... Egídio Serpa, colunista do Diário do Nordeste, foi escolhido Destaque Jornalismo Econômico do Prêmio Celso Furtado, criado pelo vereador Salmito Filho em homenagem à semana do economista. Prêmio será entregue em sessão solene na Câmara de Fortaleza, dia 9 de agosto.

...Em destaque No Dia do Economista, 13 de agosto, o Conselho Regional de Economia, presidido pelo professor Lauro Chaves Neto, organizará um ciclo de palestras em todos os cursos de economia do Estado.

Vai lá Empresário Ricardo Caminha, recém filiado ao PSL, já está de malas prontas para acompanhar o lançamento da candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência, próximo domingo (22), no Rio de Janeiro. Vai a convite do presidente nacional do partido, Gustavo Bebianno, de quem é amigo.