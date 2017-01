Paulo César Norões: Partido literalmente novo

00:00 · 25.01.2017

Partido NOVO não quer ser novo só no nome. A proposta é literalmente inovar. Por exemplo, não faz questão do tal Fundo Partidário, que faz a festa de várias legendas e garante ao partido algo em torno de R$ 1 milhão por ano. Mas não vai sair dispensando assim, claro. Falta só um formato jurídico que redirecione a verba para o social. Caso contrário, seria rateada entre os demais partidos. Outra: em 2016, o NOVO elegeu quatro vereadores. Dois deles em São Paulo. Cada um com direito a 17 assessores. Pois eles optaram por ficar com apenas quatro, o que pode gerar economia de R$ 20 mil, por ano. O NOVO está chegando de mansinho no Ceará. Mas, já em 2018, quer lançar candidatos a deputado estadual, federal e senador. Nesta sexta, o presidente nacional, João Amoedo, vem a Fortaleza para conhecer os filiados do partido no Ceará.

Mano a mano

Famoso Beco do Cotovelo, onde pulsa o coração de Sobral, estará, hoje, mais Ferreira Gomes do que nunca. Secretário de Cidades, Lúcio Gomes, assinará ordens de serviço e anunciará investimentos para o Município que é administrado pelo irmão caçula, Ivo Gomes. Além de obras de saneamento e mobilidade urbana, Sobral ganhará 90 semáforos em estilo colonial, de ferro fundido.

Amizade

No jantar da bancada federal cearense com o presidente - candidato a reeleição - da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um parlamentar estadual se sentia em casa. Gony Arruda e Maia são amigos de longa data, do tempo em que o deputado do PSD ainda morava no Rio de Janeiro. Gony não pode votar no amigo, mas o partido dele já fechou com o atual presidente.

Voando alto

Nelson Martins, que foi presidente do Sindicato dos Bancários (é do BB), vereador de Fortaleza e deputado estadual, sonha com a Câmara dos Deputados em 2018. Pode sobrar pra ele até uma das duas vagas de senador, hoje ocupadas por Eunício Oliveira (PMDB) e José Pimentel (PT). Hoje, é o homem forte na relação do Governo com a bancada governista na Assembleia.

Afunilando

Relatório do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, confirma desvio de dinheiro da campanha da chapa Dilma-Temer na campanha de 2014. Relatório já está com presidente Gilmar Mendes, do TSE, e vai agora para análise e, em seguida, segue para avaliação do plenário. Vale lembrar que a denúncia foi feita pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, hoje aliado de Temer.

Crise

Em 2016, em meio à crise econômica, cerca de 1,4 milhão de brasileiros deixaram de ter plano de saúde, uma queda de 2,8%, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Curioso é que o número de clientes de planos odontológicos aumentou 3,8%. Em dezembro último, comparando com novembro, só 15 estados aumentaram o número de usuários de planos, incluindo o Ceará.

"Ceará paga salários em dia e tem feito o maior volume de investimento público do País"

Camilo Santana

Governador do Ceará, ressaltando que, mesmo em meio a uma crise econômica, o Estado tem obtido resultados importantes em Educação, Segurança e Saúde

Tem mais...

Pré-candidato à Presidência em 2018, Levy Fidelix, está em Fortaleza. Veio tratar com a bancada de vereadores sobre diretrizes do seu partido, o PRTB.

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também cumpre agenda em Fortaleza. Junto com o deputado federal André Figueiredo, Luppi participa de ato do MST e conversa com o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana.

Não bastasse o estresse provocado pelo momento político do PT e os processos contra ele na Lava-Jato, Lula vive drama familiar, com AVC da esposa, Marisa Letícia. Não está fácil.

Presidente do TCM, Domingos Filho, fará palestra amanhã para prefeitos no seminário promovido pela Aprece. Falará sobre controle e transparência na gestão municipal.