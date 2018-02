Paulo Cesar Norões

01:00 · 22.02.2018

Senador Tasso Jereissati será o palestrante no lançamento do Movimento Renasce Ceará, próximo dia 2 de março. Título da palestra é sugestivo: "1986: um novo começo". Para quem não lembra, foi nesse ano que Tasso venceu sua primeira eleição. Escolha dele não foi à toa. Para o grupo, existe um ponto que conecta o Ceará da década de 1980 ao momento atual: a necessidade de romper com antigos modelos que se mostraram ineficientes ao longo dos anos. O Renasce Ceará surgiu da vontade de profissionais liberais do Estado de acompanhar e zelar pela aplicação dos recursos públicos em áreas críticas como Educação, Saúde e Segurança. Não apenas cobrar, mas também refletir e propor. Que seja bem vindo. É salutar que cada vez mais cidadãos participem ativamente da construção de uma nova sociedade.

Educação

Deputado Audic Mota (MDB) usou a tribuna da Assembleia para acusar a Guarda Municipal de Icó de atirar balas de borracha e spray de pimenta nos professores que lutam por melhores condições de trabalhar e a restituição de direitos e salários subtraídos pela Prefeitura. Audic teve a solidariedade de seus pares e uma audiência pública será realizada pela Comissão de Educação para discutir o assunto.

Há vagas

Sonho de muitos pais de família é conseguir a internação de um parente numa casa de recuperação. Desesperados, apelam até para emissoras de rádio e TV. Presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, deu a boa nova: há 300 vagas no Estado disponíveis. Aliás, tramita na Casa projeto que dedica o 26 de junho como o Dia Estadual de Prevenção Sobre o uso de Álcool e Outras Drogas.

Substituição

Depois de 50 anos, um comunista assume cadeira na Assembleia Legislativa. Nestor Bezerra é líder sindical da construção civil, radicado no Cariri. Ex-filiado ao PSTU e votado por apenas 8.788 eleitores, em 2014, Nestor substitui o deputado Renato Roseno (59.887 votos), do PSOL, que estará de licença por quatro meses. João Alfredo (10.136 votos), o primeiro suplente, está na Espanha, fazendo um curso.

Forum

Ministro Marcos Jorge de Lima, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, estará amanhã no Crato, onde participa do Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Ribeiro, objetivo é estimular as indústrias da região a exportarem seus produtos e serem mais competitivas no mercado externo.

Realidade

Sonho de 30 anos torna-se realidade no município de Cruz, região Norte do Ceará. Deputado Sérgio Aguiar (PDT) anunciou ontem, na Assembleia, que estará hoje ao lado do governador Camilo Santana na festa de inauguração da estrada que liga a Estrada do Sol Poente à Praia do Preá e da Escola Raimunda Silveira de Sousa Carneiro, nome sugerido pelo próprio parlamentar e aprovado pela Assembleia.

"Temer quer pegar os votos do Bolsonaro e inventou esse de colocar o Exército no Rio de Janeiro"

Lula, pré-candidato do PT à Presidência da República, acusando de 'tática eleitoral' a intervenção federal decretada pelo presidente Michel Temer na Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Tem mais...

Antes de dar palestra na Fiec, presidente do BNDES e pré-candidato à Presidência da República, Paulo Rabello de Castro, comanda encontro do Partido Social Cristão, hoje, em Fortaleza, ao lado do presidente nacional do PSC, pastor Everaldo Pereira.

Evento vai discutir a conjuntura política nacional e local, debater coligações e apresentar a chapa de pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido. PSC está se reorganizando no Ceará sobre a presidência de Nicolle Barbosa, que tentará uma vaga na Câmara Federal.

Com a Segurança dominando a pauta nacional, esfriou a pré-candidatura do ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Presidência. Mesmo assim ele mantém giro pelo Brasil. Amanhã dará palestra em Fortaleza, em encontro do Lide.