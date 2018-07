Paulo Cesar Norões

01:00 · 14.07.2018

Por mais que o PT insista para ter o apoio do PSB a Lula ou a um candidato apoiado por ele, Ciro Gomes não perde a fé de que, no final das contas, prevaleça o desejo da maioria dos socialistas de que o partido feche a coligação com o PDT. Ciro, porém, sabe das dificuldades: "É uma eleição geral, não é uma eleição só para presidente da república", lembra. Ele sabe que cada estado tem sua peculiaridade. As alianças locais nem sempre batem com a postura dos partidos nacionalmente - basta ver o arco de alianças aqui no Ceará para apoiar a reeleição de Camilo Santana, com PT, PCdoB, DEM e PR todos juntos no mesmo barco. Paciência e jogo de cintura, portanto, são as armas que o pré-candidato do PDT dispõe para costurar os entendimentos, dobrar as resistências e trazer o PSB para a coligação pedetista.

Coerência

André Figueiredo sempre defendeu que o PDT deve manter a coerência. E isso, segundo ele, passa por manter-se distante do MDB. Ele respeita a opção do governador Camilo Santana de apoiar Eunício Oliveira. Mas lembra que essa aliança não é compromisso do PDT. Que, portanto, não deve abrir mão de disputar as duas vagas ao Senado, com Cid Gomes e outro nome. "Independente de ser eu ou outro companheiro", diz.

Juntos

Eunício Oliveira, por seu turno, está tranquilo com relação ao apoio de Camilo, com que, aliás, esteve mais uma vez em Brasília, na última quinta-feira, resolvendo liberação de verbas para o Ceará. Eunício fia-se, ainda, em compromisso assumido por Cid, de que o PDT não lançará um segundo candidato. É esperar a convenção pedetista, no dia 5 de agosto, e conferir.

Turismo

Trade turístico do Ceará esteve reunido na instalação da Academia Cearense de Turismo, na Assembleia. As dez academias coirmãs prestigiaram o evento no Auditório Murilo Aguiar, ex-deputado estadual que, por sinal, é patrono da cadeira do neto Sérgio Aguiar, saudado durante a reunião como "o deputado do turismo" pelo presidente do Skal Internacional no Brasil, Colombo Cialdini.

Soltando fogos

Deputado estadual Júlio Cesar Filho, Julinho, PDT, vibra com a ação do governador Camilo Santana, que autorizou a liberação de R$ 130 milhões para sanear Maracanaú. Agora, só falta a licitação para se conhecer a empresa que tocará a grande obra, a partir do segundo semestre deste ano. Julinho justificou a vibração com uma frase: "É um sonho antigo que se torna realidade".

Comemorando

Categoria que não para de sorrir é a dos agentes de saúde, após a aprovação pelo Senado do escalonamento de seu piso salarial, hoje em R$ 1.014,00, afora as gratificações. A partir de janeiro o piso irá para R$ 1,2 mil e em 2020 chegará aos R$ 1,4 mil, concluindo em 2021 com o salário-base chegando a R$ 1.550,00. Uma importante e mobilizada categoria que agora comemora.

"O poder é cruel com aquele que não sabe exercê-lo. Eu não soube exercê-lo na plenitude"

Fernando Collor, senador (PTB-AL), sobre o motivo que o levou ao impeachment, em 1991, em entrevista à Folha de São Paulo. Collor é candidato outra vez à Presidência da República, tem um por cento nas pesquisas e a maior rejeição entre todos os candidatos

Tem mais...

Tal pai... Folclórico Enéas Carneiro marcou época nas eleições presidenciais dos anos 1990 pela veemência com a qual se apresentava no horário eleitoral. Era preciso tirar o máximo de proveito dos 15 segundos a que tinha direito.

...Tal filha Enéas não se elegeu presidente, mas a fama o tornou posteriormente campeão de votos para deputado federal, por São Paulo. E é na esteira desse sucesso que a filha quer se eleger governadora de Minas Gerais, pelo PMB. Com o velho bordão, é claro: "Meu nome é Gabriela Enéas!"

Prévia Pré-candidato a deputado estadual, com as bênçãos do prefeito Roberto Claudio, de quem foi chefe de gabinete na Assembleia e Prefeitura de Fortaleza, Queiroz Filho quer ouvir e debater ideias que possam ser incorporadas às suas propostas. Será nesta segunda, 18h30, no Hotel Praia Centro.