Paulo César Norões: Os calos de Camilo

00:00 · 28.12.2016

A seca castiga o Ceará há cinco anos e põe Camilo Santana a estudar todos os meios possíveis para evitar colapso no abastecimento de água, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza. Problema sério, mas, infelizmente, não o único. Calo do atual governo é, sem dúvida, a Segurança Pública. E é porque Camilo vem Investindo pesado na área. Levou o Raio para o interior, criou batalhão de divisas e redimensionou o Ronda do Quarteirão. Deu ainda aumento aos policiais civis e promoção a mais de 60% dos militares. Já nomeou 11.800 novos PMs e bombeiros - só ontem foram mais 1.800 - aprovados em concurso. "Tudo isso em tempos de crise", ressalta o governador. Sabe que ainda há muito o que fazer, mas comemora redução no número de homicídios, índice de referência para estabelecer os locais mais violentos do mundo.

Mudanças

Pela lógica, investimento maciço pressupõe bons resultados. O saldo, no entanto, não satisfaz no caso da Segurança Pública. Tanto que o governador Camilo Santana vai mudar toda a cúpula da área. Até sexta deve sair o nome do novo secretário, que provavelmente virá dos quadros da Polícia Federal. Comandos da PM e da Civil também mudam. Só deve ficar o Cel. Heraldo Pacheco, dos Bombeiros.

Cidade é delas

Mulheres estarão à frente das quatro secretarias de maior volume de serviços prestados, em Fortaleza. Além de Águeda Muniz (Seuma), Manuela Nogueira (Infraestrutura) e Dalila Saldanha (Educação), Joana Maciel foi escolhida para a Saúde. Romel Araújo acha que a rede primária está bem encaminhada e sugeriu que ele seria mais útil cuidando da rede hospitalar. Roberto Cláudio concordou.

Dominar o mundo

Já dizia Virgílio Távora que tem cearense que acha que aqui é o centro do mundo. Pois bem, o Ceará deve ser o único Estado com candidatos nas mais importantes sucessões de 2017. Eunício Oliveira parece ser pule de dez para a presidência do Senado. André Figueiredo quer ser Presidente da Câmara. E ainda tem Ciro Gomes de olho na Presidência, caso Temer não se segure.

Sugestão

'Fortaleza Online', iniciativa da Seuma que agiliza liberação de licenças ambientais inspirou o professor Paulo Marcelo Farias Moreira, da Uece, a cobrar da Prefeitura outros mecanismos de interação pela internet. Gostaria, por exemplo, de poder registrar pedidos de novos semáforos e placas de trânsito na cidade ou limpeza e pavimentação, entre outras solicitações.

Gran finale

Desembargadora Iracema Vale, em reta final de mandato na Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, terá uma espécie de Presente de despedida. Com a viagem do governador Camilo Santana ao Irã, em fevereiro, e as férias da vice, Isolda Cela, Iracema será governadora por uma semana. Será a primeira vez dela no cargo mais alto da hierarquia do Estado.

"Embora seja de São Paulo, quero no futuro ser reconhecido como o maior presidente do Nordeste que esse País teve"

Presidente Michel Temer, em Maceió, ao anunciar ações de combate à seca, com investimento de R$ 755 milhões. Dentre as ações, governo quer construir 133 mil cisternas e microaçudes.

Tem mais...

Arquirrivais no futebol, ex-presidente do Ceará e líder do governo, Evandro Leitão, e o presidente Jorge Mota, do Fortaleza, uniram-se no corpo a corpo com os deputados para aprovar patrocínio do governo para os clubes, em 2017.

Visto comprando paletó novo o vereador Vaidon Oliveira, que dará um salto, em janeiro, da Câmara de Fortaleza para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Vaidon assume vaga de Moroni Torgan, eleito vice-prefeito de Roberto Cláudio. Primeiro suplente passará a ser Ribamar Viana da Silva (Ribamar do Hospital), que teve 8.601 votos.

R$ 90 milhões do orçamento do Estado eram destinados ao extinto TCM. E agora? Mandar para o TCE, como defende Procuradoria Jurídica da Assembleia? Deputados decidem.