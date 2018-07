Paulo Cesar Norões

00:00 · 16.07.2018

Acabou a 21ª Copa do Mundo. E a Rússia, assim como a Alemanha, em 2006, aproveitou bem o Mundial em casa para passar uma imagem diferente da que o resto do mundo tinha - um país fechado e um povo sisudo. Em que pese ranços de autoritarismo que persistem e a forma jurássica como ainda são tratados alguns temas, como o homossexualismo, ao menos o povo russo se mostrou alegre e receptivo. A França, grande campeã, consolidou a imagem de uma sociedade agora mais tolerante aos imigrantes e seus descendentes. Afinal, a miscigenação é item fundamental na alavancagem dos "bleus" ao primeiro mundo do futebol. A Copa, assim, mais uma vez cumpre seu papel extra-futebol. O ambiente ideal para quebra de paradigmas e convivência pacífica entre todos os povos.

Espelho do povo

Fora de campo ninguém brilhou mais que Kolinda Grabar-Kitarovic. A bela presidente da Croácia deu show de simplicidade e simpatia. Foi à Copa em voo comercial, se misturou com torcedores, abraçou atletas e ainda dispensou o salário relativo aos dias em que se divertiu na Rússia. "É o tipo de político que precisamos", suspiram os brasileiros. Pois eu vou além. Precisamos é de uma sociedade que forje políticos desse naipe.

Inigualável

Entre 2011 e 2014, pela experiência em Copas do Mundo, fui convidado a participar de seminários com empresários, estudantes, gestores públicos, etc. E sempre repetia que a Copa é um evento tão grandioso que o futebol passa a ser só um detalhe. E que o número de brasileiros nos mundiais seguintes cresceria após a experiência de uma Copa em casa. Não deu outra. Copa in loco é outra coisa.

Indefinido

Mais uma pesquisa, agora encomendada pela XP Investimentos, indica que é grande a intenção de votos brancos, nulos e abstenções na eleição de outubro. É maior, aliás, que o percentual de qualquer dos pré-candidatos. Como pesquisa é momento e intenção nem sempre se materializa, fica muito claro que a eleição está totalmente aberta. A disputa deverá ser das mais acirradas.

Não está fácil

Já ouvimos queixas de lideranças de Fortaleza com dificuldades de fazer política em comunidades onde são votadas, por conta da violência decorrente da guerra das facções ligadas ao tráfico de drogas. É, mas não tá fácil é pra ninguém. Deputada Dra. Silvana, que anda circulando pelo interior atrás dos votos que possam mantê-la na Assembleia, foi assaltada na BR-020, quando ia para Parambu.

De volta

Ele já foi um dos deputados estaduais mais votados do Estado, fruto da exposição de seu trabalho como delegado de Polícia. Submergiu e agora tenta voltar à Assembleia Legislativa. Delegado Cavalcante é candidato pelo PSL. Forma com Hélio Gois, candidato a Governo, e Hélio Freitas, candidato ao Senado, a base de sustentação do partido de Jair Bolsonaro no Ceará.

"Infelizes dos homens que são ricos de patrimônio e pobres de dignidade"

Danilo Forte, deputado federal (PSDB), sem especificar a quem estava se dirigindo. O parlamentar tucano tem se queixado das investidas que adversários têm feito em suas bases eleitorais

Tem mais...

Feijão... Sucesso absoluto a feijoada do colunista Marcos Peixoto, último sábado. Evento já tradicional, espécie de pré-abertura da Expocrato, aberto no fim de semana, no Crato.

...Com política Chamou atenção a pluralidade partidária refletida na presença de políticos de todos os matizes, a partir dos prefeitos do Crajubar, Argemiro Sampaio (PSDB-Barbalha), Arnon Bezerra (PTB-Juazeiro do Norte) e Zé Ailton Brasil (PP-Crato).

Votáveis Pré-candidatos, tinham em profusão. Estavam lá Nicole Barbosa, Roberto Pessoa, Pedro Augusto Bezerra, José Bardawill, Fernando Santana, Josbertini Clementino, entre outros. Mais empolgados era André Figueiredo. Foi no Crato - e justo na Expocrato - que ele conheceu a esposa Camila.