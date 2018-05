Paulo Cesar Norões

01:00 · 03.05.2018

Viralizou nas redes sociais vídeo do site Reclame Aqui que divulga o aplicativo 'Detector de Corrupção',desenvolvido para listar processos contra políticos. Basta uma fotografia, ou mesmo, digitar o nome de quem o cidadão quer informações, e o aplicativo exibe o resultado instantaneamente. Estão cadastrados governadores e vices, deputados federais eleitos a partir de 2014, senadores eleitos desde 2010, presidentes e vice-presidentes ainda vivos, além de candidatos à Presidência e aos governos estaduais listados em pesquisas ou anunciados como pré-candidatos para as eleições de 2018. Detalhe: as informações são oficiais e públicas, colhidas nas diversas instâncias do Judiciário. Exceção, por óbvio, aos processos que correm em segredo de Justiça. O aplicativo está disponível nas versões Android e IOS.

Limpos

Entre os 16 pré-candidatos à Presidência cadastrados no 'Detector de Corrupção', seis aparecem com algum tipo de processo: Alckmin, Collor, Lula, Aldo Rebello, Rodrigo Maia e o presidente Temer. Já Bolsonaro, Marina Silva, Joaquim Barbosa, Ciro Gomes (foto), Álvaro Dias, Henrique Meirelles, João Amoedo, Flávio Rocha, Manuela D'Ávila e Guilherme Boulos, segundo o aplicativo, não têm processos contra eles.

Inauguração

A interinidade é breve, mas dará tempo para que o desembargador Gladyson Pontes, governador em exercício, inaugure hoje, às 8h, o novo posto avançado de coleta de sangue do Hemoce, na Praça Carlos Alberto Studart (Praça das Flores), na Aldeota. Secretário da Saúde do Estado, Henrique Javi, e a diretora-geral do Hemoce, Luciana Carlos, estarão lá também.

Autoridades

Voo inaugural da Air France para Fortaleza vem com uma comitiva de peso do Ceará. Governador Camilo Santana viaja acompanhado de seus substitutos imediatos - a vice Izolda Cela e o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Além deles, os secretários Arialdo Pinho (Turismo) e Cesar Ribeiro (Desenvolvimento Econômico), e o presidente da Câmara, Salmito Filho.

Homenagem

Muito à vontade, posto que além de deputado é também advogado, Audic Mota (PSB) presidiu sessão solene da Assembleia pelos 85 anos da Seccional do Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente Marcelo Mota agradeceu destacando o papel da OAB-CE , que ao longo dos 85 anos se pauta pela defesa da sociedade e pelo Estado Democrático de Direito.

Deputada

Prevaleceu o bom senso e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, desistiu de tentar a reeleição para o Senado e vai disputar uma vaga na Câmara Federal. Investigada na Operação Lava-Jato e ré em outros processos, Gleisi não vai correr riscos numa eleição majoritária. O PT do Paraná vai intensificar os esforços para eleger a presidente e, em consequência, mantê-la em Brasília.

"Já digo que não vai dar certo, vai dar muito errado"

Gilmar Mendes, ministro do STF, meio que antecipando voto sobre a restrição do foro privilegiado, que está sendo decidida na Suprema Corte. Mendes é o único que ainda não votou. O placar está 10x0 para a restrição.

Tem mais...

Imortais. Academia Fortalezense de Letras empossa, próximo dia 16, 19h, no Palácio da Luz, três novos membros. Tales de Sá Cavalcante, Irapuan Diniz Aguiar e Artur Bruno serão saudados pelo confrade José Augusto Bezerra.

Incrédulo. Diante da afirmativa de Jaques Wagner, de que o PT pode aceitar ficar com a vice na chapa de Ciro Gomes, o presidenciável do PDT, segundo o blog BR18, do Estadão, deu uma de São Tomé: quer ver para crer.

Parabéns. Familiares, prefeito Roberto Cláudio, parlamentares, empresários e amigos do ex-governador Cid Gomes se reuniram ontem para comemorar seu aniversário, que aconteceu no último dia 27. O encontro aconteceu em um dos points da boemia fortalezense, o Bar do Vaval, na Rua Lauro Maia.