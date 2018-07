Paulo Cesar Norões

01:00 · 17.07.2018

É do deputado estadual Carlos Matos (PSDB) a iniciativa de levar até São Benedito, hoje e amanhã, uma comitiva formada por representantes do Banco do Nordeste, Sebrae, Adece, Fiec, UFC, IFCE, Faec, FCDL e Agropolos, que vão conhecer os avanços da produção de flores e rosas no Ceará e debater, com membros do Poder Legislativo, o formato do projeto Rosas da Ibiapaba. "Governo e entidades precisam unir forças para gerar uma nova identidade para a Serra da Ibiapaba, potencializando os empreendimentos atuais e prospectando novas ideias que possam fortalecer o setor", avalia o parlamentar. A deputada Augusta Brito (PCdoB), que é também primeira-dama de São Benedito, faz coro: "O fortalecimento da produção de flores levará emprego e consolidará o turismo na Ibiapaba", ressalta Augusta.

Fora da disputa

Tucanos já comentavam a aparente falta de disposição de Lúcio Alcântara para disputar o Senado, em que pese a boa avaliação dele em pesquisas. Ontem, em rede social, Dr. Lúcio informou que, de fato, não será candidato. Concluiu que é "chegada a hora de parar, para tranquilidade pessoal e sobretudo da família, tão solidária em momentos extremamente difíceis por mim experimentados", escreveu.

Quem será?

Com Lúcio Alcântara fora do páreo e Mayra Pinheiro optando por ser candidata a deputada estadual, a vaga tucana para o Senado na chapa oposicionista fica mais próxima do ex-senador Luiz Pontes, que já vem trabalhando para ser o candidato. Quem também quer é o advogado Leandro Vasquez, que corre por fora na disputa. A outra vaga já tem dono, é Luís Eduardo Girão, do Pros.

E o vice?

Além da vaga de senador, há ainda a necessidade de se escolher um vice para a chapa do General Guilherme Theóphilo - cargo para o qual Mayra Pinheiro também era cotada, até para contrapor à vice de Camilo Santana, que poderá ser outra vez Izolda Cela. Há quem defenda um nome com peso político, para ajudar a popularizar o General. É provável, porém, que a confirmação só saia na convenção do dia 29.

Emendas

Deputado Leonardo Araújo (MDB) conseguiu emplacar três emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado para 2019. Uma obriga a divulgação no portal da transparência dos procedimentos licitatórios. Outra, o reconhecimento de situações de emergência por meio de decreto. E a terceira propõe meios eletrônicos de monitoramento dos gastos públicos aos deficientes visuais e auditivos.

Convenção

Confirmada a convenção nacional do PDT para a próxima sexta-feira (20), prenuncia-se uma invasão cearense à Capital Federal. Os Ferreira Gomes e aliados irão em peso prestigiar a confirmação do nome de Ciro Gomes como candidato pedetista à Presidência. É possível que a vice não seja preenchida imediatamente, para dar tempo às negociações que o PDT tem com diversos partidos.

"Tivemos um primeiro semestre de baixa produtividade, mas alcançamos essa importante vitória e revertemos a grande injustiça cometida pelo governo Temer"

Sen. José pimentel (PT), sobre projeto que permitiu o retorno de microempresas ao Simples Nacional

Posse

Procuradora de Justiça Vera Maria Fernandes Ferraz tomou posse, ontem, como ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para o biênio 2018/2020.

Posse 2

Vera Maria substitui a procuradora de Justiça Maria Neves Feitosa, a ex-ouvidora-geral, que transmitiu o cargo para a recém-empossada.

Parceria

Unifor sediará mais uma vez, em novembro, o Conexão Terceiro Setor. Parceria foi fechada na semana passada.

O que é

Um grande seminário com palestras, exposições e debates. Iniciativa da S&C Assessoria Contábil, em parceria com a Fundação Raimundo Fagner, Unifor e apoiadores.