Paulo Cesar Norões

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 01:14

As notícias falsas, que assustam a sociedade pela velocidade com que circulam em redes sociais, estão chegando à tribuna da Assembleia Legislativa. Esta é a denúncia do líder do Governo na Casa, deputado Evandro Leitão (PDT). O parlamentar manifestou sua preocupação por colegas estarem levando as famigeradas fakenews aos microfones do parlamento estadual, referindo-se ao caso de uma suposta indicação na Prefeitura de Acarape, cujo ato foi fraudado e jogado na internet. Em um momento pré-eleitoral, em que a sociedade se prepara para o bombardeio, debates como este na Assembleia Legislativa são, realmente, preocupantes e exigem responsabilidade.

Efeito positivo

Ex-senador Luis Pontes avalia que a filiação do general Guilherme Theophilo ao PSDB já provoca os primeiros impactos positivos, a medir pela expectativa criada em torno de sua possível candidatura ao Governo. "Suas primeiras declarações já bastaram para que tivéssemos a certeza de que ele conhece com precisão quais os maiores problemas de nossa gente", resume o empolgado tucano.

Defeso

Ontem, o senador Tasso Jereissati (PSDB) recebeu o deputado federal petista José Airton Cirilo, além de vereadores e representantes do setor pesqueiro no Ceará, em Brasília. Os parlamentares discutiram detalhes da regulamentação do seguro-defeso, considerado uma compensação importante para milhares de famiílias de pescadores do Estado do Ceará.

Frente

Indecisão de Joaquim Barbosa sobre ser candidato a presidente só reforça as resistências ao seu nome em setores do PSB. A tendência, para o presidente do partido, no Ceará, deputado Odorico Monteiro, é trabalhar uma frente de centro-esquerda em torno de Ciro Gomes. Aproximação do pedetista com Fernando Haddad, vide reunião entre eles última segunda-feira, indica que o caminho pode ser esse.

Chegando

Secretária Darlene Braga, da Regional VI, reune hoje, em café da manhã no auditório da Secretaria, representantes das principais instituições civis e governamentais, além de empresários. Vai apresentar sua equipe e projetos sociais que pretende desenvolver nos 29 bairros da Regional. Ideia é consolidar conceito de governança participativa e responsabilidade coletiva pela cidade que desejamos!

Estrada

Prefeitura de Pacatuba conseguiu no Ministério da Integração, com uma mãozinha do senador Eunício Oliveira, R$ 7,4 milhões para a construção da estrada que liga as comunidades da Pavuna e Alto fechado. A via, com acesso até a BR-116, terá cinco quilômetros de extensão e, além do transporte da população, vai facilitar o escoamento da produção da Região.

"Além de ser enquadrado como terrorista, ele (...) tenha mais dificuldade para ter o benefício aí do regime da progressão de pena"

Dep. Cabo Sabino, do Grupo de Trabalho de Segurança da Câmara Federal, sobre aumento de pena para membros de facções criminosas.

Tem mais...

Homenagem Erick Vasconcelos, executivo da Secretaria de Turismo de Fortaleza, receberá da Câmara Municipal a Medalha Ayrton Senna, próximo dia 3 de maio.

Merecido Erick é triatleta, condição a que chegou após superar grave doença decorrente da obesidade. E não recorreu a procedimento cirúrgico, foi só esforço individual.

Debate Arthur Bruno fará palestra, neste sábado, 9hs, na sede da Associação dos Docentes da UFC (Adufc), no Café com Educação, debate sobre conjuntura estadual e as eleições deste ano. Iniciativa do vereador Acrísio Sena (PT).

Recursos Deputado Danilo Forte confirmou repasse de R$390 mil do Ministério da Saúde para compra de ambulância, insumos para consultórios odontológicos e veículo para transporte eletivo de pacientes de Miraíma.