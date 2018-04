Paulo Cesar Norões

01:00 · 28.04.2018

Pré-candidatura do general Guilherme Theophilo ao Governo do Ceará, pelo PSDB, não é o único exemplo de um ex-integrante do Exército que disputará as eleições neste ano no Brasil. Em Brasília, o general de Exército Paulo Chagas também tem sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal admitida. Em todo o País, cerca de trinta ex-integrantes da instituição optaram pela filiação partidária com pretensões de disputarem o pleito no âmbito tanto do Executivo quanto do Legislativo. A crise do sistema representativo associada a uma sequência de escândalos envolvendo boa parte dos políticos tradicionais, e ao desejo de mudanças verificado em pesquisas de opinião pública, tem estimulado esse grupo que já movimenta o debate em seus respectivos estados. O Ceará é um bom exemplo.

Verbas e obras

Presidente estadual do PR, deputada Gorete Pereira, esteve em Amontada com lideranças políticas e comunitárias e empresários. Gorete tem levado fábricas, obras e recursos para o município. Nos últimos dois anos, conseguiu liberar R$ 15,8 milhões do Governo Federal, além de conseguir levar uma unidade de um dos maiores fabricantes de lingerie do Brasil, gerando 30 empregos diretos e centenas de indiretos.

Plano Viário

Em reunião com equipe multidisciplinar de diversos órgãos e secretarias, ontem, prefeito Roberto Cláudio exortou a todos a, num prazo de um ano, apresentarem o novo plano viário de Fortaleza. O Plano será feito em conjunto com o WRI, instituto internacional com atuação também no Brasil, que trabalha soluções que contribuam para o desenvolvimento de forma inclusiva e sustentável.

Fôlego

Deputado federal Odorico Monteiro cumpre intensa agenda neste final de semana e feriado pelo Interior e Capital. Ontem, esteve em Acopiara. Hoje lança campanha de filiação ao PSB da Região Centro Sul, em Iguatu. Domingo, em Fortaleza, plenária do seu Mandato Popular. Segunda (30), visita a Região Norte, passando por Sobral, Viçosa do Ceará, Tianguá e Ibiapina.

Negada

Ciro Gomes teve mais uma amostra de como deve ter cuidado com o que fala. Não só em relação às provocações, mas ao próprio linguajar, em público. Ontem, em debate com líderes sindicais da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ciro usou a expressão "aquela negada", comum aqui no Ceará, ao se referir a quem trabalhou pelo impeachment de Dilma Rousseff.

Negada 2

Sindicalistas negros na plateia não gostaram e Ciro teve que se desculpar e explicar que não era uma ofensa. O linguajar popular é um recurso usado desde sempre pelo pedetista, como forma de se fazer entender pelo povão. Só que o Brasil é grande e os regionalismos de um Estado nem sempre fazem sentido noutro. É de bom alvitre Ciro se policiar, pois tudo o que disser pode - e vai - ser usado contra ele.

"Ele é um candidato competitivo, não sinto temor nenhum. No Ceará dizemos que quanto mais cabra, mais cabritos"

Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, sobre a possibilidade de enfrentar o ex-ministro Joaquim Barbosa na eleição presidencial de outubro

Tem mais...

Mutirão. Superintendência do Ministério do Trabalho no Ceará, em parceria com a Sejus, aproveita o 1º de Maio, Dia do Trabalho, para realizar a Feira da Cidadania e do Trabalho.

Mutirão 2. De 10h às 18h, na praça de eventos do Shopping Riomar Kennedy, haverá emissão de Carteira de Trabalho, RG e CPF, cadastro para estágio e aprendizado, informações previdenciárias, entre outros serviços.

Visita. Ministro do Trabalho, Helton Yomura, vai estar presente na Feira, terça-feira. Ele, no entanto, já está em Fortaleza, aproveitando o feriadão. Amanhã estará no Iate Clube, levado pelo superintendente do Trabalho no Ceará, Fábio Zeck, também diretor do clube.