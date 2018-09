Paulo Cesar Norões

01:00 · 14.09.2018

A cada eleição cria-se uma expectativa em relação aos eleitos e aos derrotados para os diversos cargos. Para a futura composição da Assembleia Legislativa, já é certo que 20% dos atuais parlamentares não voltarão. Isso porque quatro deputados estaduais são candidatos a deputado federal: Rachel Marques (PT), Thomaz Holanda (PPS), Robério Monteiro (PDT) e Capitão Wagner (PROS). Outros seis desistiram da reeleição: Roberto Mesquita (PROS), Odilon Aguiar (PSD), Mirian Sobreira (PDT), Joaquim Noronha (PRP), Manoel Santana (PT) e Gony Arruda (PP). Nas conversas pelos corredores da Assembleia, a aposta é que a "renovação" chegue a 50%. Renovação entre aspas, porque muitos dos possíveis "novatos" têm descendência política até terceiro grau.

Decepção

Gony Arruda estava certo de que emplacaria o sexto mandato. Só não contava perder o apoio do prefeito Moésio Loiola, cuja gestão ajudou com verbas parlamentares para Campos Sales, de onde esperava oito mil votos. Que agora devem ir pra Zezinho Albuquerque. Chateado, Gony desistiu da reeleição e apoiará Tin Gomes, que deverá ser votado em Cariré, Croatá e Tianguá, onde Gony, desde 1998, foi bem votado.

Menos imposto

Danilo Forte (PSDB) tem gastado sola de sapato em caminhadas pelo Interior. Ontem, esteve em Sobral. Andou pelo Centro da cidade e terminou com um cafezinho no tradicional Becco do Cotovelo. Lá, ouviu de comerciantes o pedido para que lute contra a volta da CPMF. Que é, aliás, proposta do sobralense Ciro Gomes. Danilo lembrou-lhes que já votou contra, na época de Dilma. E continua contra.

Prêmios

Ministério Público do Ceará ganhou três prêmios do Conselho Nacional do Ministério Público. Projeto "Tempo de Justiça" foi primeiro na categoria "Redução da Criminalidade"; Simpce, o sistema de investigação do MP, ficou em segundo na categoria "Tecnologia da Informação". Houve ainda um terceiro lugar na categoria "Defesa dos Direitos Fundamentais".

Empréstimo

Assembleia quer limpar a pauta antes da eleição. Ao menos uma matéria chama a atenção. Executivo quer autorização para pegar empréstimo de R$ 100 milhões de instituições internacionais para o Projeto Paulo Freire, que quer ampliar atividades agrícolas em 66 municípios e facilitar a convivência dos mais carentes com o semiárido, além de fortalecer a produção agrícola.

Festival

Vantagem de se cercar de pessoas ligadas às artes é que projetos culturais não param de aparecer. Dia desses, a Prefeitura de Fortaleza lançou o Museu Itinerante, que visa resgatar e preservar aspectos culturais nos bares da cidade. Agora, vai lançar um festival de música para prospectar novos talentos. O vencedor cantará no Revéillon do Aterro. Prefeito Roberto Cláudio apresenta hoje o projeto, no Paço.

"O grande erro, e boa parte do PSDB se opôs a isso, foi entrar no governo Temer. Foi a gota d'água, junto com os problemas do Aécio (Neves)"

Tasso Jereissati

Senador (PSDB), em entrevista ao Estadão

Tem mais...

Homenagem Próxima segunda (17), vereador Renan Colares receberá Diploma de Amigo da 10ª Região Militar, das mãos do general Fernando José da Cunha Mattos.

70% TRE já deferiu 657 registros de candidaturas. Até o momento, só nove registros foram indeferidos, 15 renúncias homologadas e 227 pedidos ainda aguardam julgamento.

De fora Ex-prefeito paulistano e candidato a governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e Kim Kataguiri, líder do Movimento Brasil Livre, gravaram vídeos pedindo votos para Eduardo Girão, o senatoriável do PROS, no Ceará.

Herdeiro Notícias dão conta da boa aceitação do nome de Raimundo Filho, candidato a deputado federal no Crato. Tem pedigree. É filho do ex-prefeito Raimundo Bezerra.