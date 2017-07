Paulo Cesar Norões

00:00 · 31.12.2016

"Se eu tiver um compromisso maior é fazer um segundo governo melhor do que foi o primeiro". A frase é de Roberto Cláudio e foi dita na entrevista que concedeu a Tom Barros e Paulo Oliveira, ontem, na Rádio Verdes Mares. Nas palavras do prefeito fica claro que ele soube assimilar o recado das urnas. Ilusão imaginar que reeleição significa cem por cento de aprovação. Roberto lembra que, segundo as pesquisas, 70 por cento dos eleitores aprovaram o primeiro mandato dele. No entanto, ele se reelegeu com um percentual bem menor: 54% dos votos. A campanha mostrou que há falhas a serem corrigidas. A questão da distribuição de medicamentos é uma delas. E há a necessidade de manter-se um prefeito empreendedor, só que com orçamento menor, em função da crise. RC garante que consegue. Boa sorte!

Tira e bota

Primeira reunião dos conselheiros do TCM após a liminar que suspendeu a extinção do Tribunal, na parede atrás da mesa diretora lá estava o letreiro: Tribunal de Contas dos Municípios. Um dia antes, na "posse" dos conselheiros do TCE, o "dos Municípios" tinha sido retirado. Pessoal do tira e bota trabalhou rápido. Resta saber se terá que entrar em cena outra vez, em fevereiro.

Reformas

Ao falar do balanço do ano, presidente Michel Temer disse que seu desejo em 2017 é realizar a reforma tributária e apoiar a reforma política discutida pelo Congresso. Objetivo dele é fazer um "governo reformista", realizando pelo menos cinco reformas constitucionais. "Reformas que o governo federal havia planejado foram feitas em brevíssimo tempo e não vamos parar", afirmou.

Desemprego

IBGE revelou que o desemprego chegou a 11,9% no trimestre encerrado em novembro, taxa mais elevada já registrada da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O número de desempregados chegou a 12,1 milhões, contra 12 milhões nos três meses encerrados em agosto. O Palácio do Planalto acredita que a situação vai melhorar a partir do segundo semestre de2017.

Serra Grande

Ibiapaba ganha impulso socioeconômico com a aprovação, pela Assembleia, de projeto de lei do deputado Sérgio Aguiar que cria um calendário de eventos para a região. Ideia é organizar e divulgar os eventos públicos e privados de movimentos culturais e esportivos da Serra Grande e servir de instrumento para o desenvolvimento regional, garantindo a transparência dos investimentos.

"Trata-se de um projeto moralizador e que vai evitar escândalos como esse da Petrobras."

Senador Tasso Jereissati (PSDB), sobre projeto de lei de responsabilidade das estatais, de sua autoria, que deu origem ao Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, regulamentado esta semana por decreto do presidente Temer

Tem mais...

Após passar noite de revéillon com a família, em Icapuí, governador Camilo suspende a folga e prestigia a posse de Roberto Cláudio, em Fortaleza, e Ivo Gomes, em Sobral. Depois volta para a casa de praia.

Sexta-feira do governador, aliás, foi dedicada ao prefeito de Fortaleza, que inaugurou viaduto da Av. Raul Barbosa e duas areninhas na Praia do Futuro.

Anúncio da nova cúpula da Segurança Pública e demais mudanças no secretariado ficaram para a próxima semana, depois do descanso do governador.

Roberto Cláudio passará a virada no Aterro da Praia de Iracema. A exemplo dos anos anteriores, não haverá discurso. No que faz muito bem. O povão quer é festa. Feliz 2017!