Paulo Cesar Norões

00:00 · 09.06.2017

Em meio à crise política que deixa em estado de permanente tensão o País, ministro da Fazenda Henrique Meirelles tenta passar confiança ao meio empresarial de que, apesar das turbulências, a Reforma Trabalhista tem boa chance de ser aprovada ainda neste mês. Meirelles, entretanto, não se abala quanto a um possível atraso: "Do ponto de vista eminentemente da produtividade do País, não serão 15 dias, 20 dias ou um mês que vai fazer uma diferença", afirmou. Já quanto à Reforma da Previdência, não há tanta segurança quanto a uma votação no curto prazo. Preocupação maior, porém, é a possibilidade de ter que rediscutir os termos do projeto. Para o ministro, "o relatório já foi suficientemente negociado". Aprovação das reformas, para o setor produtivo, é condição sine qua non para reaquecer a economia.

Aprovada

Assembleia Legislativa aprovou, em votação unânime, emenda do deputado Carlos Matos (PSDB), que manteve a diferença nos tributos entre Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e ainda reduz multas e impostos aos microempresários. Emenda é contrapartida à proposição do Governo, que equiparava os dois tipos de empresas para fins de pagamento de multas.

Mesma linha

Parceiro histórico do PSDB - participou dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, ainda como PFL -, o DEM sinaliza acompanhar os tucanos na relação com o governo Temer. Por enquanto, o discurso é de permanecer, mas já se discute a possibilidade de desembarque na medida em que apareçam novas denúncias contra o presidente.

Embates

Ontem não houve quorum para abrir a sessão da Assembleia. E hoje é muito mais difícil. Há quatro sextas-feiras que não há reunião por falta de deputados. Bancada governista quer "implodir a oposição", denuncia Odilon Aguiar (PMB). Governo quer tirá-lo da relatoria do Orçamento do Estado para 2018 e tirar Leonardo Araújo (PMDB) da relatoria da PEC que acaba com o TCM.

Olho na pista

Estrada estadual que liga Aprazível (distrito de Sobral) ao município de Coreaú está uma verdadeira tábua de pirulito. Situação idêntica está o trecho da BR-020 que liga Canindé a Boa Viagem, passando por Madalena. O mesmo não se pode dizer da CE que liga Sobral a Itapajé, passando pelas entradas de Amontada, Santana do Aracaú, Miraíma e Bela Cruz. Esta está uma beleza.

Numeração

Tramita na Câmara de Fortaleza proposta do vereador Paulo Martins (PRTB) que torna obrigatória a identificação de terrenos baldios através da numeração predial. O que facilitaria a identificação desses terrenos pela população e também pelos órgãos públicos em casos de denúncias. "Muitos desses terrenos são criadouros de mosquitos da dengue", justifica o vereador.

"Não quero crer que serei impedido de fazer meu trabalho. (...) Onde está essa regra que apenas pode relatar quem for de acordo com a base governista?"

Odilon Aguiar - Deputado Estadual (PMB)

Tem mais...

Pesquisador Antônio Rocha Magalhães recebe hoje, na Assembleia Legislativa, Medalha Ambientalista Joaquim Feitosa, pela sua contribuição para o desenvolvimento sustentável do Bioma Caatinga.

Prefeito de Redenção, Davi Benevides, anuncia cumprimento de promessa de campanha: pagar salários atrasados dos servidores. Promete ainda depositar 50% do 13º Salário nas contas dos servidores já em julho.

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cederá urnas eletrônicas a oito escolas da rede pública estadual de ensino para realização de eleições não oficiais de grêmios estudantis.

Ideia é estimular nos adolescentes o exercício do voto e ampliar número de eleitores na faixa de 16 e 17 anos.