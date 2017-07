Paulo Cesar Norões

00:00 · 07.04.2017

Ceará terá um deputado federal a mais a partir de 2019, se a Câmara mantiver decisão do Senado, que aprovou a readequação eleitoral dos estados brasileiros com base no mais novo censo demográfico do IBGE. O número total não muda, a Câmara seguirá com 503 deputados. 13 Estados não perderiam nem ganhariam nenhuma cadeira. Nesse grupo estariam São Paulo, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Entretanto, alguns estados poderão ter a bancada reduzida, como o Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí (2, cada), Paraná, Pernambuco e Alagoas (um, cada). Vão ganhar Pará (4), Amazonas e Minas Gerais (2, cada), Ceará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Norte (um, cada).

Agenda

Secretário César Ribeiro, do Desenvolvimento Econômico, acompanhou de perto a exposição do Porto do Pecém no Intermodal South America, em São Paulo, o maior evento das Américas para os setores de logística, transporte de cargas e comércio exterior. Ribeiro tem se destacado na nova safra de secretários de Camilo. Apresentação dele sobre as potencialidades do Ceará, em Haia, na Holanda, foi bastante elogiada.

Gratidão

Poucos sabem, mas a primeira providência de Camilo Santana, logo após o leilão em que o Pinto Martins foi arrematado pela alemã Fraport, foi ligar para Dilma Rousseff. Queria agradecer por ela ter atendido seus insistentes apelos para incluir o Pinto Martins na lista dos aeroportos que seriam leiloados. Gesto nobre, especialmente quando dirigido a quem já não está mais no poder.

Surpresa

Gestores e servidores de equipamentos públicos que fiquem atentos. Camilo Santana gosta de dar umas incertas. Quarta-feira, por exemplo, ele chegou de surpresa, dirigindo o próprio carro, na UPA do Conjunto José Walter. Menos mal que, exceto um mato crescido na entrada, encontrou tudo funcionando a contento. Governador aproveitou para tomar um cafezinho da Dona Sandra, em frente à UPA.

Lei de Migração

Comissão de Relações Exteriores aprovou relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB) sobre a nova Lei de Migração. Tasso mexeu no texto aprovado na Câmara e que resguardava o mercado de trabalho para brasileiros. Para o senador, descendente de imigrantes libaneses, "o mercado de trabalho não deve ser fechado e a migração é um fator de seu desenvolvimento, ao contrário do protecionismo."

Equilíbrio

Secretário Mauro Filho, da Fazenda, comemora os números do Firjan, que colocam o Ceará como o Estado com melhor ajuste fiscal entre os 27 estados da Federação. Enquanto estados grandes como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais mal conseguem pagar a folha, o Ceará consegue honrar os compromissos. Isso em um cenário adverso, em meio à crise econômica e à seca.

"Mais de cinco mil empregos, chegando a picos de 17 mil se considerarmos os indiretos; reflexos que serão sentidos em todas as regiões do Ceará"

Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, sobre início das operações da Companhia Siderúrgica do Pecém

Tem mais...

Assembleia discute hoje a Reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer. Iniciativa da Comissão de Direitos do Consumidor, presidida pela deputado Fernando Hugo (PP). Senador José Pimentel será um dos debatedores.

Impactos da nova lei da terceirização será o tema de palestre do mestre em Direito do Trabalho e consultor jurídico, Eduardo Pragmácio Filho, hoje à tarde, na Fecomércio. Evento é aberto ao público.

Vereadora Larissa Gaspar comanda hoje, na Câmara, instalação da Frente em Defesa da Cidadania com o objetivo de pensar ações de visibilidade positiva e garantir direitos à população LGBT. Proposta teve o apoio dos vereadores Guilherme Sampaio, Acrísio Sena, Emanuel Acrísio, Marília do Posto, Ésio Feitosa, Márcio Cruz e Iraguassu Filho.