Paulo César Norões: Mais do que estética

00:00 · 21.01.2017

Alvissareira a notícia de que o empréstimo internacional para o complemento da reforma da Av. Beira-Mar está em vias de ser aprovado. Para além de ser o principal cartão-postal de Fortaleza, é o espaço preferido de grande parte da população para eventos, esportes e lazer. Ocorre que, mais que uma reforma estética e estrutural, é preciso foco no reordenamento da ocupação dos espaços. A Beira-Mar, hoje, é uma esculhambação. Na feirinha - que de artesanato tem muito pouco - cada um faz o que quer, sem disciplina e respeito aos quer desejam só andar pelo calçadão. Sem falar nas precárias condições de higiene. Algo que se estende, em menor escala, ao restante da Avenida. Aliás, apesar do nome, enxergar o mar em boa parte da 'Beira-Mar' é um desafio, com tanta barraca, restaurante, feira improvisada, o escambau.

Exemplo

Veja o belo Mercado dos Peixes, reinaugurado há poucos meses. Localização privilegiada, mas muito mal cuidado. Boxes cheios de frituras nas paredes, mesas e cadeiras de plástico, sujeira dos banheiros. Não adianta um belo projeto estético se você não qualifica quem vai trabalhar nele. Comerciantes do mercado deveriam receber treinamento para poderem prestar um serviço à altura do local. Eles serão os primeiros beneficiados.

Desperdício

Tem chovido pouco, em Fortaleza. O suficiente, no entanto, para se perceber o quanto faz falta uma política de aproveitamento de algo tão valioso - mormente em tempos de seca - que o céu nos dá de graça. Há de se replicar, na Capital, algo comum no Interior: captação e armazenamento da água da chuva. Não se concebe o desperdício num lugar onde a escassez é uma ameaça constante.

Aproveitamento

A água da chuva tem múltiplos usos numa residência. Entre eles, aguar canteiros e jardins, limpeza de pisos, calçadas e playground, lavagem de carros e roupas, além de descargas de sanitários. Já existem prédios concebidos com sistemas completos de aproveitamento de água da chuva. Numa cidade como Fortaleza, deveria ser lei. Pode-se começar pelas novas construções.

Concurso

"Mais importante do que discutir se TCE ou TCM deveriam existir é acabar com as indicações políticas de conselheiros". Palavras do consultor de planejamento municipal e presidente do Conselho Regional de Economia, Lauro Chaves Neto. Para ele, conselheiro é cargo técnico, indispensável conhecimento de Economia, Contabilidade e Direito. Deveria ser escolhido por concurso.

Ordem de inferior

Para entender a confusão que houve nos últimos dias na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. O segundo homem na hierarquia da SSPDC é o tenente-coronel Alexandre Ávila. Numa eventual ausência do titular, André Costa, ele assumirá o cargo e terá como subordinados os comandantes-gerais da Polícia Militar e dos Bombeiros, que são coronéis fechados. Estranho, não?

"Eu advoguei muitos anos e sei bem o significado da advocacia. E do ponto de vista do juiz, não existe auxiliar melhor da sentença que um bom advogado"

Teori Zavascki

*1948 +2017

Tem mais...

Antes de falecer, ano passado, empresário Ivens Dias Branco havia feito substanciosa doação à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Zelando pela boa aplicação dos recursos, provedor Luiz Marques e equipe iniciaram a construção de moderníssimo centro cirúrgico, com várias salas, dotadas de equipamentos de última geração.

Esse novo centro, que será inaugurado na próxima quinta feira, permitirá que a Santa Casa realize várias cirurgias simultaneamente, em diversas especialidades.

Academia Cearense de Direito encabeça movimento para indicar nome do jurista cearense Valmir Pontes para o STF. A ACED, assim, espera colaborar na construção cidadã do País.