Paulo César Norões: Mais cearense no governo

00:00 · 12.01.2017

Jade Romero, 31 anos, é a nova secretária nacional da juventude. Mestranda em Administração Pública, foi indicada pelo PMDB de Eunício Oliveira com apoio do PSD do deputado Domingos Neto. Jade é líder estudantil, professora universitária, pesquisadora acadêmica na área de adolescentes em conflitos com a lei e exerceu o cargo de secretária da Participação Popular de Roberto Cláudio. Na época, ganhou o Prêmio PPA Digital, projeto até então inédito no Brasil, que utiliza ferramentas digitais para aproximar a população do poder público. Saiu em julho de 2014 com o fim da aliança do PMDB com o grupo dos Ferreira Gomes. Membro das executivas estadual e nacional da juventude do PMDB, Jade substituiu Bruno Júlio, que caiu após apoiar a rebelião que matou 68 pessoas numa penitenciária de Manaus.

Se mexendo

O TCM pode até ser extinto, mas não vai ser por omissão de seu presidente. Após garantir o apoio da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Domingos Filho segue fazendo contatos para reforçar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para revogar a extinção do tribunal. Ministro Celso de Melo deve decidir o destino da ADI em fevereiro, quando termina o recesso do STF.

Mudança

Agenda do ministro Ricardo Barros, da Saúde, hoje, ao Ceará, previa visita ao Hospital Regional do Sertão Central. Mas, a visita foi adiada. Segundo o deputado federal Danilo Forte, Barros garantiu que voltará em fevereiro, quando o hospital de Quixeramobim já estiver funcionando em sua plenitude. Danilo informa que o ministro liberou R$ 34 milhões para a Saúde do Ceará.

Mudança 2

Agenda do ministro Ricardo Barros previa também, além das visitas ao IJF e HGF, reunião com prefeitos, gestores da Saúde e autoridades do Estado, no Palácio da Abolição. Evento que, inclusive, consta no convite distribuído pelo próprio cerimonial do Ministério da Saúde. Ontem, no entanto, o Governo do Estado foi comunicado que não seria mais no Palácio. Questões políticas?

Articulação

Além de oficializar Maia Júnior, no Planejamento, e Jesualdo Farias, na Cidades - com Lúcio Gomes indo para Infraestrutura -, governador Camilo Santana anunciou Nelson Martins na Casa Civil. Caberá a ele a articulação política do governo com a Assembleia e a bancada cearense na Câmara e no Senado. Ex-deputado estadual, Nelson tem todas as credenciais para fazer um bom trabalho.

Aplausos

Está pronto o primeiro discurso do deputado Fernando Hugo em 2017. Dirá que, com todo respeito aos demais secretários, Camilo Santana fez dois gols de placa ao convocar Maia Júnior (Seplag) e Socorro França (Justiça). Para Hugo, os dois são dinâmicos e competentes, prerrogativas suficientes para uma boa gestão. E diz que vai avisar: "Quem não tiver fôlego, vai ficar comendo poeira".

"Precisamos ter propósitos claros, devemos estar convictos de que somos muito mais que um país com imenso potencial de riqueza"

Beto Studart, presidente da Fiec, na abertura dos trabalhos da entidade em 2017.

Tem mais...

Deputado federal Adail Carneiro também participou da articulação para a vinda de Ricardo Barros ao Ceará e acompanha o ministro da Saúde nas visitas ao IJF e HGF.

Adiamento da visita a Quixeramobim livrou o ministro Ricardo Barros de encarar ato do MST, que iria protestar contra a paralisação da reforma agrária e pela construção de 600 casas em terreno em frente ao hospital.

Primeiro ato do mandato da vereadora Eliana Gomes (PCdoB), que volta à Câmara de Fortaleza com a ida de Evaldo Lima para a Secretaria de Cultura, será hoje.

Plenária popular para a vereadora ouvir propostas e também colocar o mandato a serviço das pessoas, será realizada na Casa do Cantador.