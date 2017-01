Paulo César Norões: Maia Jr. é escolha técnica

00:00 · 09.01.2017

Entrada de Maia Júnior no Governo, que deve ser anunciada nesta semana pelo governador Camilo Santana, agita os bastidores políticos. Maia não é qualquer um, foi um dos pilares das duas últimas gestões de Tasso Jereissati no Governo, e vice de Lúcio Alcântara. Mas, por que, logo ele, um nome da oposição? Explicação é puramente técnica. Depois de dois anos só apagando incêndios, Camilo quer imprimir uma marca no seu governo. Conversou bastante com gente de sua confiança, principalmente Eudoro Santana, seu pai. E decidiu buscar alguém com perfil de executivo para tocar os projetos, especialmente as privatizações. Dois nomes foram colocados na mesa: Maia Júnior e Geraldo Luciano. Por coincidência, ambos dos conselhos dos grupos Dias Branco e Hapvida. Prego batido, falta só virar a ponta.

Perguntas

Escolher um oposicionista para integrar cargo relevante no governo é, a princípio, gesto de grandeza. Camilo coloca a necessidade de retomar o crescimento do Estado acima de questões partidárias.

Resta observar como essa escolha será recebida, tanto no governo como na oposição, sobretudo no PSDB. Como se comportarão os tucanos, agora com um aliado no Governo? E os Ferreira Gomes, como reagirão?

Visita

Ministro Ricardo Barros vem ao Ceará na próxima quinta-feira. Visitará as obras do IJF 2, em Fortaleza, e depois vai com o governador Camilo Santana e o deputado federal Danilo Forte (PSB) conhecer o Hospital Regional de Quixeramobim. Governo cearense quer ajuda mais efetiva do governo federal para que o hospital do Sertão Central possa funcionar em sua plenitude.

Compromisso

No encontro do Recife, última sexta, Danilo Forte conseguiu o compromisso de Rodrigo Maia, candidato à reeleição de presidente da Câmara, com dois temas da maior relevância para o Nordeste e particularmente o Ceará: a modernização das ZPEs, aproveitando as oportunidades de negócios que surgem com a ampliação do Canal do Panamá, e a conclusão da transposição das águas do São Francisco.

Feriadões

Tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei que mexem com os feriados, já partir de 2017. Um, de autoria do deputado Marcelo Castro (PMDB-PI), que transfere todos os feriados do meio de semana para as sextas-feiras, inclusive os estaduais e municipais. O outro, apresentado pelo senador Dário Berger (PMDB-SC), antecipando-os para as segundas-feiras.

Feriadões 2

Não seriam afetadas datas simbólicas como 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro e 12 de outubro, nem Natal, Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa. A medida também não valerá para feriados que caírem aos sábados e domingos. O trade turístico apoia a ideia. Levantamento da empresa de consultoria global norte-americana Mercer mostra que o Brasil é o 7º lugar em feriados no mundo.

"Atacarei com lâminas cortantes aos que se atreverem, sem justa e merecida causa, atentar contra o órgão que acabo de assumir".

Conselheiro Domingos Filho, novo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios

Tem mais...

Além da Associação das Esposas dos Prefeitos, o Ministério Público está de olho na contabilidade da Associação dos Prefeitos e na União dos Vereadores do Ceará.

Vice-prefeito de Maracanaú, mas com atuação política também no Cariri, Roberto Pessoa confraternizou-se com a imprensa de lá. E reafirmou oposição aos Ferreira Gomes.

Ferruccio Feitosa está animado com a nova missão que recebeu do prefeito Roberto Cláudio. A Regional II é uma secretaria de muita visibilidade.

Ferruccio, junto com Alexandre Pereira (Turismo) e Manoela Nogueira (Infraestrutura), acompanhou visita do prefeito às obras de requalificação do Morro de Santa Terezinha.