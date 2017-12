Paulo Cesar Norões

01:00 · 20.12.2017

Dado do último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ajuda a explicar o momento delicado pelo qual passamos. Segundo o IBGE, 25,8% dos jovens brasileiros, algo em torno de 11,6 milhões de pessoas entre 16 e 29 anos, não trabalham nem estudam. Estão por aí, ao léu, expostos a tudo que há de mais perverso no mundo moderno. É assustador imaginar o que será dessa gente. Aliás, já é assustador constatar as consequências desse descaso com a formação de nossos jovens. Estamos produzindo uma massa de pessoas sem valores éticos, que não respeitam nada nem ninguém. Uma crise de autoridade que começa dentro de casa, passa pela escola e desemboca nas ruas. Não respeitam nem a Polícia, que anda armada, muito menos instituições e autoridades constituídas. Estas, aliás, em parte, sequer se dão o respeito.

Pensa grande

Quem pensa que Aécio Neves jogou a toalha, reveja. Em entrevista à rádio Itatiaia, de BH, o senador tucano descartou que vá se candidatar a deputado federal, em 2018, para garantir foro privilegiado. Ele quer é tentar a reeleição ou até mesmo voltar ao governo de Minas. Aécio garante que ainda vai provar que seu único deslize foi a forma debochada e o linguajar chulo na conversa gravada por Joesley Batista.

Opção local

Presidente estadual do PPS, Alexandre Pereira, já avisou à cúpula nacional do partido que, se não houver candidatura própria, vai votar para presidente em Ciro Gomes. Até pela boa aliança do PPS com o PDT no plano local - Alexandre é secretário de Turismo de Fortaleza, tem ótimo entrosamento com o prefeito Roberto Cláudio e apoia a reeleição do governador Camilo Santana.

Volta às origens

Mauro Benevides vibrou com a mudança do nome do PMDB, que volta a ser apenas Movimento Democrático Brasileiro, como no tempo em que foi criado para se contrapor à governista Arena, no Regime Militar. Aliás, a primeira eleição de Mauro para senador foi pelo MDB, em 1974. Ele votou ontem na convenção nacional do partido, em Brasília, e em seguida veio para Fortaleza.

Ciro...

Presidenciável Ciro Gomes (PDT) soltou o verbo na Paraíba. "Eu não quero apoio do PMDB. É preciso destruir esse monstro que está devastando o Brasil. Essa quadrilha tem que ser afastada", disse. Ciro acusou o vice-prefeito de João Pessoa de, quando deputado federal, ter sido escalado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB) para devassar seu irmão, Cid Gomes.

...Detona

As declarações de Ciro enfureceram o vice-prefeito paraibano Manoel Junior, que promete nova ação contra o presidenciável. "Houve várias tentativas de citação, o juiz publicou em edital e ele fugindo. Está faltando agora a sentença, não sei o que o juiz vai sentenciar. Mas agora, na Paraíba, vou mover uma nova ação, porque o fato acusador foi aqui, por essas declarações infundadas".

"Destaco nossos projetos na área da Saúde, principalmente no combate e prevenção ao câncer e à saúde da mulher."

Fernanda Pessoa, deputada estadual, ao fazer balanço sobre suas atividades parlamentares em 2017.

Tem mais...

Novidade anunciada para o novo (de novo) MDB: um departamento de 'compliance', para manter a atuação do partido dentro dos limites jurídicos e éticos. Uma proposta de Tasso Jereissati quando candidato a presidente do PSDB.

Secretário Euler Barbosa, do Esporte, comanda hoje, 9h, no auditório da Sesporte, solenidade de lançamento do Projeto Brincando com Esporte. Ideia é oferecer opções de esporte e lazer para ocupar crianças e adolescentes durante as férias escolares.

Haverá atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas. Projeto deve beneficiar 1.300 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, de todo o Estado, que serão monitoradas por 110 profissionais - entre coordenadores de polo, agentes recreativos e auxiliares recreativos.