Paulo Cesar Norões

01:00 · 14.12.2017

Em cerimônia de posse da nova diretoria e do conselho fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília, Michel Temer disse que o que o deixa à vontade para patrocinar reformas impopulares é exatamente a impopularidade de seu governo. O 'insight', segundo Temer, veio do publicitário Nizan Guanaes, que certa vez lhe falou: "Presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo aquilo que o Brasil precisa". De fato, o medo da repercussão negativa impediu antecessores de Temer de tocar as reformas que todos julgavam necessárias mas nenhum teve a coragem de pôr em prática. Há quem o acuse de estar a serviço dos interesses de poderosos. Gente ligada a Temer, porém, diz que o que move o presidente é o desejo de que a história o julgue positivamente.

Revelação

Após receber o ex-governador Lúcio Alcântara em seu gabinete, manhã de ontem, deputado estadual Capitão Wagner (PR) revelou que a oposição "está mais disposta do que nunca a disputar o Governo do Estado". Confirmou que não tentará reeleição, e sim um cargo majoritário ou deputado federal. Destacou ainda o comprometimento do senador Tasso Jereissati (PSDB) com o projeto de oposição no Ceará.

Boas festas

Presidente Michel Temer demorou, mas prestigiou o jantar de fim de ano de Eunício Oliveira, em Brasília. Temer estava no Palácio, conferindo as possibilidades de votos para tentar aprovar a Reforma da Previdência e só chegou às 23h. Encontrou lá senadores de todos os partidos. Executiva do PMDB do Ceará estava lá, representada por Mauro Benevides, Gaudêncio Lucena e João Melo.

Homenagem

Hoje é o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca. Em solenidade hoje à noite, na Assembleia, deputado Sérgio Aguiar (PDT) homenageia "in memoriam" um dos mais lúcidos profissionais da categoria, o professor Wladimir Lobo. Também serão agraciados os engenheiros Ricardo Nogueira, Enox Paiva Maia, Djanira Silvério Gondim e o secretário estadual da Pesca, Euvaldo Bringel.

Jogo duro

Com diferença mínima de 93 votos, Carlos Windson surpreendeu ao derrotar a favoritíssima Patrícia Aguiar, que tentava a reeleição em Tauá, em 2016. Problema é que a oposição fez nove dos 11 vereadores. Ou seja, só passa na Câmara o que eles querem. Ontem, derrubou pedido de suplementação orçamentária para que o município fizesse a aquisição imediata de uma nova frota de sete veículos para a saúde.

Jogo duro 2

Detalhe: os R$ 500 mil necessários para a compra já estavam garantidos desde 2015, frutos de emenda do deputado estadual Audic Mota, ligado ao prefeito. Vereadores rejeitaram ainda votar projetos de isenção de ISS e licenciamento para mototaxistas; instituição de programa de estágios; e suplementação orçamentária para a Prefeitura pagar as contas de água, luz, telefone e INSS.

"Continuamos trabalhando e temos como objetivo votar o mais rápido possível. Se possível ainda, de fato, na semana que vem"

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, acreditando que a Reforma da Previdência ainda pode ser votada este ano

Tem mais...

Deputado estadual Leonardo Araújo (PMDB) esteve em Brasília. Levou na bagagem reivindicações de pescadores e de sertanejos que sofrem com a estiagem.

Câmara Municipal de Fortaleza realiza hoje, às 15h, sessão solene pelo Dia da Mulher Advogada. Iniciativa da vereadora Larissa Gaspar (PPL), ela também bacharel em Direito.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e a Pós Unifor realizam, amanhã, o 10º Fórum Adolfo Herbster. Oportunidade para discussão sobre a cidade e propor soluções. Será às 8h30, na Unifor.

Já tem data a inauguração da primeira areninha de Caucaia, construída com recursos próprios da Prefeitura. Será no Centro e o prefeito Naumi Amorim vai entregá-la dia 22.