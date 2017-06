Paulo Cesar Norões

00:00 · 13.06.2017

Ânimos estão ficando cada vez mais exaltados na Assembleia. E a tendência é piorar, com os ataques e contra-ataques entre oposição e situação. Comissão Executiva do PSD determinou aos seus parlamentares a recondução imediata do deputado estadual Leonardo Araújo (PMDB) como líder do bloco que reúne os dois partidos mais o PMB, na Assembleia, e a reintegração dele, Araújo, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à relatoria da PEC que prevê a extinção do TCM. Decisão assinada pelo presidente estadual do PSD, deputado federal Domingos Neto, tem caráter irrevogável e deve ser cumprida imediatamente. Foram notificados os deputados estaduais Osmar Baquit, Roberto Mesquita e Gony Arruda. No final, a ameaça: o não cumprimento poderá levar à perda dos mandatos dos citados.

Briga no zapzap

Leonardo Araújo, por sua vez, quer que o PMDB expulse e requeira os mandatos dos deputados Dra. Silvana, Audic Mota e Agenor Neto. Os três, segundo ele, contrariaram orientação do partido ao fazer o jogo dos governistas. Leonardo e Dra. Silvana, aliás, protagonizaram discussão acirrada em um grupo de parlamentares no WhatsApp. Discussão que certamente será retomada em plenário, hoje.

São Francisco

Ministra Cármen Lúcia recebe, hoje, presidente do Congresso, Eunício Oliveira, e o ministro da Integração, Hélder Barbalho. Objetivo da visita é convencer a presidente do STF a resolver a ação judicial que impede a retomada das obras do Eixo Norte da Transposição. Governadores do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte foram convidados. Camilo Santana confirmou presença.

Mundo gira

Pesquisa do Ibope, divulgada pelo Estadão, constatou que a internet será decisiva nas eleições do próximo ano e que poderá até eleger o próximo presidente da República. A pesquisa ainda descobriu que quem menos influencia o voto do eleitor são artistas e celebridades. Gente que já teve papel relevante em eleições passadas, como por exemplo Chico Buarque, tem peso mínimo, agora.

Pronunciamento

Michel Temer usou a internet para reforçar o que já havia dito por telefone à ministra Cármen Lúcia. No vídeo, nega que a Abin estivesse investigando relação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, com Joesley Batista, dono da JBS, conforme denúncia da Veja. Presidente reafirmou que defende a harmonia e a independência entre os poderes, como preconiza a Constituição.

Juntos

Governador Camilo Santana e prefeito Roberto Cláudio tiraram o domingo para prestigiar os 70 anos da popular Zena, dona de tradicional restaurante no Centro de Fortaleza, reduto da boa boemia e famoso por servir suculenta feijoada nos fins de semana. Ontem, Camilo e RC estavam juntos outra vez, mas no Centro de Eventos, no lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti.

"Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida"

Michel Temer, presidente da República

Tem mais...

Nesta semana só haverá sessão durante dois dias na Assembleia. Por causa do feriado de Corpus Christi, a sexta vai ser imprensada pelos deputados.

Há quatro sextas-feiras que a AL não se reúne por falta de quórum. E quando tem sessão a bancada governista é orientada a deixar o plenário. Segundo oposicionistas, para evitar temas polêmicos...

Nova presidente do PT nacional, senadora Gleissi Hoffmann, já contratou o primeiro assessor: trata-se de Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete no Ministério de Lula.

Para quem não sabe, relator do processo contra a chapa Dilma-Temer no TSE, Herman Benjamim, é paraibano de Catolé do Rocha.