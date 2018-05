Paulo Cesar Norões

01:00 · 09.05.2018

Muita gente debaixo de um mesmo guarda-chuva inevitavelmente acaba fazendo com que alguns se molhem. É o que acontece nas hostes governistas. A força do cargo faz com que forças políticas, até mesmo antagônicas em suas bases eleitorais, façam parte da base do governador. Por um lado é bom, reforça a hegemonia do grupo que detém o poder no Estado. Por outro, requer do governador Camilo Santana habilidade para conciliar interesses diversos e controlar os ânimos mais exaltados. Ainda mais em período pré-eleitoral. Muitos dos que estão na base do governo condicionam esse apoio a benefícios para municípios de sua própria base. Pode ser uma estrada, uma escola... Os beneficiários, por sua vez, deverão retribuir com votos, o que completa o ciclo. Ser 'padrinho' de uma obra, portanto, pode valer uma eleição.

Bafafá

Isso explica o clima quente, anteontem, no Palácio da Abolição, por ocasião da assinatura de ordens de serviço do 'Ceará de Ponta a Ponta'. Deputada estadual Bethrose ficou indignada com o prefeito Felipe Uchoa, de Umirim, que creditou ao pré-candidato a deputado estadual Queiroz Maia Filho, a construção de estrada que liga distritos do município. Uchoa, inclusive, agradeceu em suas redes sociais.

Bafafá 2

Bethrose argumenta que a estrada que ligará Barro Branco a São Joaquim é uma antiga reivindicação dela, inclusive apresentando ofício enviado ao governador. Indignação virou bate boca, a ponto do governador Camilo Santana se retirar sem encerrar a solenidade. É o preço a pagar pelo imenso guarda-chuva governista. Os interesses são variados e sempre pode ter alguém se molhando.

Marina

Com a desistência do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, de disputar a Presidência da República, o PSB volta a apostar no nome de Marina Silva, que aparece bem nas pesquisas. Por outro lado, há um grupo dentro do PDT apostando que Marina seja vice na chapa de Ciro Gomes. Aliás, o governador Flávio Dino, do Maranhão, defende que PT, PSOL e o PCdoB dele (Dino) apoiem Ciro Gomes.

Habilitação

Deputado Julinho (PDT) informa que o Governo do Ceará vai levar o programa Carteira de Motorista Popular para Maracanaú. Três mil CNHs nas categorias A ou B para alunos de escola pública, beneficiários do Bolsa Família, egressos do sistema penal e deficientes físicos. O processo seletivo acontecerá nos dias 24 e 25 de maio em escolas estaduais localizadas em Pajuçara, Jereissati e Acaracuzinho.

Seminário

Vem aí o 'Ceará que será em 2050', seminário que será realizado nos próximos dias 15 e 16, no Centro de Eventos, pela Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo - Ceará 2050. Ideia é fazer com que a sociedade conheça melhor o projeto e possa contribuir com ideias para uma visão de futuro. A programação do evento inclui palestras e trabalhos em grupo.

"Queremos ampliar o conhecimento da população e dos profissionais que trabalham direta e indiretamente com esses públicos alvos"

Aderlânia Noronha, deputada estadual (SD), que propõe a campanha 'Maio Laranja' para prevenir e combater abuso sexual de crianças e adolescentes.

Tem mais...

Verba. Senador Eunício Oliveira e deputado federal Moses Rodrigues, ambos do MDB, garantiram, junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, R$ 325 milhões para construção de açude em Campos Sales.

Cidadão. Governador Camilo Santana recebeu, da Câmara de Caucaia, título de cidadão do município. Entrega aconteceu durante inauguração da unidade caucaiense do Centro Cearense de Idiomas.

CNI. Presidente da Fiec, Beto Studart, agora é também vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Foi eleito na chapa do presidente reeleito, Robson Braga de Andrade, em votação unânime do Conselho de Representantes da entidade. Outro cearense, Fernando Cirino, também está na diretoria.