Paulo César Norões: Histórica submissão

00:00 · 30.12.2016

Chega a ser curiosa a quase unanimidade nos discursos dos deputados estaduais, condenando a votação, a toque de caixa, de matérias complexas que mereceriam mais discussão, até para que eles, parlamentares, pudessem votar com plena consciência dos efeitos das medidas propostas pelo governo. Mas, mesmo sem o conhecimento pleno, as matérias foram todas aprovadas pela maioria. O que não deixa de ser um risco, levando-se em conta o impacto na economia do Estado e na vida do cidadão. Todo ano é assim. É costume dos governantes retardar o envio do Orçamento para a Assembleia. Não é algo criado por Camilo Santana, vem de muito tempo. Reflete a submissão histórica do parlamento ao Executivo. E contribui sobremaneira para o decrescente prestígio da classe política perante a população.

Pressa

A PEC que extinguiu o TCM gerou polêmica não só pela extinção em si - que pode sim, ser discutida - mas pela tramitação célere, que não permitiu debate mais aprofundado sobre os efeitos dessa decisão. O próprio autor do projeto, Heitor Férrer, foi contra o regime de urgência. Esse açodamento é que embasou a Ação Direta de Inconstitucionalidade que gerou a liminar da ministra Cármen Lúcia.

Futuro

Em entrevista no Ipu, deputado Sérgio Aguiar disse que em janeiro vai visitar correligionários para tomar, em definitivo, decisão sobre o futuro político de seu grupo com relação ao Governo do Estado. Vai esperar que até lá a poeira baixe para que a decisão não seja de afogadilho. Relação de Sérgio com o Abolição estremeceu após eleição da Mesa da Assembleia - que ele perdeu - e extinção do TCM.

Xerife de volta

Moroni Torgan terá peso no direcionamento das políticas de segurança do Estado. Moroni tem várias ideias para a área e tem a confiança do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio, de quem será vice a partir de segunda. Como ele também terá influência nas ações da nova Secretaria de Segurança de Fortaleza, a integração entre Estado e Município está garantida.

Bruno depende...

Apesar do bom trabalho na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno gosta mesmo é do Parlamento. Mas para voltar à Assembleia, o governador Camilo teria que fazer a fila andar. Em 2014, Bruno ficou na oitava suplência na coligação governista. Dentre os que terminaram a eleição na frente dele, o primeiro, Leonardo Pinheiro, se efetivou; e o segundo, Professor Teodoro, morreu.

...Da fila andar

Fernando Hugo, Dedé Teixeira e Rachel Marques vão assumir vagas de Ivo Gomes, Laís Nunes e Naumi Amorim, eleitos prefeitos. O próximo, Manoel Santana, será chamado com a possível volta de David Duran para a Secretaria do Esporte. E se Dedé Teixeira optar por seguir secretário do Desenvolvimento Agrário, assume o sétimo suplente, Sineval Roque. Só depois é que vem Artur Bruno.

"A maioria não pode ser soberba, precisa ser sóbria."

Deputado Renato Roseno (PSOL), ao comentar o estilo rolo compressor que os deputados da situação usaram para aprovar matérias enviadas à assembleia pelo governador Camilo Santana.

Tem mais...

Na visita desta semana ao Cariri, governador Camilo Santana fez questão de prestigiar prefeitos-eleitos do Crato, Zé Ailton Brasil, e de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, que o acompanharam em toda a programação.

Coube a Zé Ailton, aliás, um presentão de fim de ano. Camilo sancionou Projeto de Lei dele, ainda como deputado, criando o Distrito Industrial do Cariri, que ficará no Crato.

Liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, garante diplomação e, consequentemente, posse de Tomás Figueiredo na Prefeitura de Santa Quitéria.

Tomás teve registro indeferido pelo TRE com base em desaprovação de contas pela Câmara de Vereadores, apesar de parecer técnico favorável do TCM.