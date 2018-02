Paulo Cesar Norões

01:00 · 26.02.2018

Disputa entre o deputado federal Danilo Forte e os presidentes do DEM Chiquinho Feitosa (estadual) e Moroni Torgan (Fortaleza) sobre quem o partido vai apoiar na eleição deste ano, no Estado, está apenas começando. Chiquinho e Moroni estão no DEM a mais tempo e controlam o partido no Ceará e o levaram para a base do governador Camilo Santana. Danilo, no entanto, joga com o prestígio que desfruta em Brasília, sobretudo com o presidente nacional da legenda e da Câmara Federal, Rodrigo Maia, além do tradicional embate entre democratas e petistas no plano nacional. Tentar filiar o Capitão Wagner e emplacar a candidatura dele a governador no DEM seria a cartada decisiva. Se vai dar certo ou não ainda é cedo para dizer. Mas, que essa disputa ainda vai render, tem tudo para isso. É aguardar os próximos rounds.

Será?

Na oposição, ainda há quem acredite que Tasso Jereissati possa vir a apoiar a reeleição de Camilo Santana. É fato que o senador tucano tem lá uma simpatia pelo petista. Por outro lado, o PSDB não cogita dividir palanque com quem apoia Lula. Para os que acreditam em reviravolta, a chance seria a saída do ex-presidente do páreo. Pelo sim, pelo não, garantem, o lugar de Tasso no palanque governista está guardado.

Palestra

Yuri Torquato vai marcar início de sua gestão como coordenador da Associação dos Jovens Empresários trazendo a Fortaleza o empresário Flávio Rocha, CEO das redes de Loja Riachuelo e membro do movimento Brasil 200. Rocha falará aos jovens empresários amanhã à noite, na FIEC, sobre projeto para estimular empreendedores a assumirem protagonismo na busca por um Brasil melhor.

Palestra 2

Presidente do PDT, deputado federal André Figueiredo, foi a Caucaia, último sábado. Deu palestra sobre "O Brasil que temos e o Brasil que queremos". Voltou a bater na reforma da Previdência proposta pelo governo Temer: "Queremos sim discutir uma reforma, mas não essa que coloca o peso todo em quem já tem muito pouco e beneficia quem está no topo da pirâmide", assinalou.

Visita

Está ficando um brinco a requalificação da antiga duna em frente ao Iate Clube de Fortaleza, que tinha virado depósito de lixo desde a invasão da área, ainda nos anos 1980. Prefeitura construiu paredões de concreto para conter deslizamentos e gramou toda a encosta. Dá mais segurança às pessoas, melhora o visual e reforça a autoestima de quem mora no morro.

Ouvidoria

Ex-prefeito de Poranga, Paulo Pinho, é o novo Ouvidor Geral da Prefeitura de Fortaleza. Pinho, que já foi coordenador político do Governo do Estado na região da Ibiapaba, ultimamente respondia pela superintendência do Instituto de Previdência do Município (IPM). Mais um reforço para a administração Roberto Cláudio no relacionado poder público-comunidade.

"Apesar de reconhecer a necessidade de esforços emergenciais, tenho a convicção de que não se combate a violência sem educação, saúde e emprego"

Emília Buarque. Presidente do Lide Ceará

Tem mais...

Acrísio Sena (PT) é mais um vereador de Fortaleza confirmado como candidato a deputado estadual. Vai às urnas com as bênçãos do governador Camilo Santana.

Outros vereadores também vão tentar uma cadeira na Assembleia: presidente Salmito Filho e Adail Junior, ambos do PDT, e Soldado Noélio (PR). E deve ter mais.

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, recebeu título de cidadão de Trairi. Onde, aliás, espera ser votado para chegar à Assembleia.

Vereador Evaldo Costa (PRB) entrou com representação contra a Etufor. Passageiros estariam sendo prejudicados pela mudança no embarque de passageiros pela porta da frente dos ônibus.