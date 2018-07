Paulo Cesar Norões

01:00 · 07.07.2018

Matéria recente da revista Forbes, destacando a performance do prefeito Roberto Claudio, despertou o desejo de outros prefeitos de conhecer mais de perto como funciona a Prefeitura de Fortaleza e como ela consegue bons resultados em muitos dos seus projetos. Foi o caso do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que mandou a Fortaleza seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicyus Hugueney. Em visita técnica à SDE daqui, ele e um auxiliar da área de geração de emprego, conheceram três equipamentos do SINE local, que, de acordo com o Ministério do Trabalho, são referência no Brasil. Nós vimos atrás de saber mais. Tentar entender o que está acontecendo em Fortaleza para estar em evidência nacionalmente", afirmou Pinheiro. Pontos para Roberto Cláudio.

Relator

Senador José Pimentel foi designado, nesta semana, relator na CCJ do projeto que susta a resolução normativa da ANS, que estabelece a coparticipação como regra nos contratos de planos de saúde. Medida permite que os planos de saúde cobrem do usuário de 40% a 50% do valor dos procedimentos médicos realizados, inclusive internação, além das mensalidades normais. Pimentel quer apresentar o relatório já nesta terça-feira.

Financiamento

Articulação da deputada federal Gorete Pereira (PR) junto ao Governo do Estado possibilitou a assinatura, última quinta, no Abolição, do contrato de financiamento de R$ 153 milhões entre a Cagece e Banco do Nordeste, por meio do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste. Dinheiro a ser investido na rede de esgoto e abastecimento de água em Maracanaú.

Saneados

Boa notícia para os moradores de Fortaleza, Eusébio e Guaramiranga. Segundo o IBGE, são os três municípios que não tiveram prejuízo econômico nem ecológico por conta da seca que aflige o Ceará nos últimos anos. E olhe que o Estado tem 184 municípios e a grande maioria ainda sofre com os efeitos de seguidas estiagens. Isto prova que com organização é mais fácil de se administrar.

Mais saúde

Júlio Cesar Costa Lima, prefeito de Maracanaú em três oportunidades, não dorme no ponto como vereador. Após conseguir uma UPA para município, juntamente com o filho Julinho, que é deputado estadual, reivindica agora que o tradicional e importante Hospital Regional de Maracanaú passe a funcionar com 100% de sua emergência e urgência.

Fechado

Prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, fechado não só com a reeleição do conterrâneo Camilo Santana, mas também com o candidato a deputado estadual indicado por ele, Fernando Santana. Já para deputado federal, o voto é de André Figueiredo, de muitos serviços prestados ao Crato, além de laços afetivos com a cidade, posto que casado com a cratense Camila Arraes.

"TRE, de muito, já vem se preparando para este momento histórico. Sabemos que não existe eleição fácil. Todo pleito exige muito, seja do candidato, seja do eleitor"

Des. Nailde pinheiro

Presidente do TRE do Ceará

Educação Acre, Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí receberão do Ministério da Educação R$ 26 milhões em recursos suplementares para serem utilizados na criação de novas turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Adesão Esses estados contemplados aderiram ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle deste Ministério (Simec) entre 22 de maio e 3 de junho.

Infância Primeira-dama do Estado, Onélia Santana, leva neste sábado o Arte na Praça, que integra o Programa Mais Infância Ceará, idealizado por ela, para três cidades: Fortaleza, Irauçuba e Pentecoste.

Recursos Deputado Leonardo Araújo (MDB) participou de entrega de benefícios para o município de General Sampaio.