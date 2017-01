Paulo César Norões: Força política é para usar

00:00 · 28.01.2017

A Bahia era a favorita do poder petista nos melhores momentos de Lula e Dilma. Na era Temer, no entanto, o Nordeste se destaca com Pernambuco e Ceará.

Pernambuco tem cinco ministérios e o Ceará se fortalecerá em fevereiro com seus três senadores em destaque: Eunício Oliveira na presidência do Senado; José Pimentel na poderosa primeira secretaria; e Tasso Jereissati no comando da importantíssima Comissão de Assuntos Econômicos. Esse fortalecimento político de Pernambuco e Ceará podem ser fundamentais para reverter - ou pelo menos amenizar - os efeitos da crise econômica nesses estados. No caso pernambucano, os próprios ministros fazem a ponte. Cearenses, por sua vez, devem impor sua força política diante de um governo sem base popular e com alta dependência do Parlamento.

Recorde de Mauro

Eunício Oliveira deverá ser o segundo cearense a presidir o Senado. Antes dele, só Mauro Benevides (foto), de 1991 a 1993. Mauro, aliás, detém o recorde de votos numa eleição para a presidência da Câmara Alta: 80. Só não foi unanimidade porque, por questão de ética, ele mesmo se absteve. A Câmara também teve dois representantes do Ceará na presidência: Flávio Marcílio e Paes de Andrade.

Seminário

Voo direto da Avianca partindo de Fortaleza fez com que muitos cearenses conhecessem Bogotá, nos últimos anos. Quem foi, viu uma cidade organizada, bem cuidada e com sistema de transporte eficaz. Lá, em vez dos caros metrôs, optou-se por investir em corredores de ônibus. Funcionou. Ex-secretário de Transportes de Bogotá Javier Hernandez explica como foi, em palestra, hoje, no Marina.

Previsões

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) diz que se não chover bem nos próximos meses há um grande risco de falta água no final do ano no Ceará. Óbvio. O Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovação e a Funceme preferem esperar mais um pouco para se manifestar sobre a chuva. Esperemos que não deem a previsão quando a água estiver caindo. Aí ficaria fácil demais...

Morte

Capitão Wagner está em Washington. Postou vídeo no Facebook dizendo que foi aos Estados Unidos para espairecer e aproveitou para participar da "Marcha pela Vida". Por ironia, voltava do evento quando foi informado que o amigo e colega de farda Cabo Arlindo acabara de engordar a lista de PMs assassinados no Ceará. Arlindo foi morto ao reagir a assalto no Henrique Jorge, em Fortaleza.

Cotas

Ministério Público Federal no Ceará deu entrada em pedido de liminar na Justiça Federal. Objetivo: obrigar a União a reservar vagas para deficientes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Que está com inscrições abertas até este domingo. O mesmo vale para instituições federais de ensino superior, que utilizam o sistema para ingresso de estudantes.

"O que mais falta acontecer?"

Ex-presidente Lula, cuja esposa Marisa Letícia permanece em coma na UTI do Hospital Sírio-libanês, em São Paulo, após ser vítima de AVC.

Tem mais...

TCE do Ceará e Receita Federal firmaram convênio para fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas e econômico-fiscais agregadas dos órgãos públicos.

Os dados servirão para auxiliar o TCE Ceará em suas atividades de fiscalização.

Tasso Jereissati, quando governador pela primeira vez, em 1987, marcou época ao trabalhar de tênis pretos Rebook vestindo calças jeans e as indefectíveis camisas azuis.

Algo até mais coerente com o clima cearense.

Estilo despojado inaugurado pelo 'Galeguim' virou tendência e hoje só se usa tradicionais terno e gravata em atos solenes. Novo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, foi além: trabalha de camisa polo. A moda chega já por aqui.