Paulo Cesar Norões

01:00 · 15.12.2017

Não teve jeito. Como o senador Romero Jucá havia antecipado na quarta-feira, a Reforma da Previdência ficou mesmo para fevereiro, após fracassarem os esforços de governistas para tentar conseguir os votos para aprovar a proposta na próxima semana. Já era consenso no governo de que a proposta só deveria ser posta em votação com a certeza de ter o número de votos necessário para a aprovação. Portanto, adiar pode até parecer uma derrota. Perder no plenário, porém, seria pior. É ver como o governo se sai no convencimento dos parlamentares. Afinal, 2018 é ano eleitoral e nem todos vão querer correr o risco de se queimar com o eleitorado. Se bem que para o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), da Câmara, o cenário mudou. "A recepção da sociedade já melhorou muito, tende a melhorar nas próximas semanas", acredita. Será?

Veto derrubado

Deputado federal Danilo Forte (DEM) comemorou a derrubada do veto presidencial que impede o acesso à linha de crédito especial às Santas Casas inadimplentes. "São instituições responsáveis por mais de 40% de todo o atendimento da rede SUS no Brasil e precisam da nossa atenção", justificou. As Santas Casas em todo o Brasil sofrem com a escassez de recursos.

Sem volta

Ao fazer um balanço das ações do Senado em 2017, presidente Eunício Oliveira anunciou que a Casa está devolvendo R$ 203 milhões, economizados em seu primeiro ano de gestão. Dinheiro que, fez questão de ressaltar, deverá ser aplicado em saúde e educação. Elegeu ainda a capacidade do diálogo, a participação coletiva e a efetividade dos resultados como sua marca na condução dos trabalhos.

Comenda

Célio Studart (SD) segue para Recife, hoje, para receber a medalha Alferes Tiradentes - Colar de Ouro. Ele foi escolhido o vereador mais atuante de Fortaleza, através de enquete feita pelo Instituto Tiradentes, de Minas Gerais, que realiza pesquisa em todas as capitais brasileiras. A solenidade para a entrega da comenda será realizada no Auditório do Recife Praia Hotel, na capital pernambucana.

Projetos

Deputado Roberto Mesquita (PSD) apresentou projeto que cria Delegacia Especializada na Emissão de Boletins de Ocorrências. Quer evitar a saga do cidadão que quer registrar um BO. Outro projeto obriga empresas prestadoras de serviços a disponibilizarem linhas telefônicas gratuitas exclusivas para identificação de agentes. Tem muito bandido usando farda para entrar nas residências.

Bilhete Único

Sistema de transporte público do Cariri terá agora o Bilhete Único, nos moldes do que foi implantado na Região Metropolitana de Fortaleza. Passageiros de nove municípios poderão pegar quantos ônibus forem necessários pagando uma única passagem, dentro de um período de duas horas. Mensagem nesse sentido foi aprovada na Assembleia por iniciativa do deputado Danniel Oliveira (PMDB).

"Objetivo é requalificar e tornar o espaç ainda mais atrativo para toda a população."

Roberto Cláudio (PDT), prefeito de Fortaleza, sobre o plano de requalificação da Praia de Iracema, que ele apresenta hoje à população, no Estoril. São 28 ações que serão implantadas até julho de 2018, dentre elas incentivo fiscal para a instalação de novos negócios.

Tem mais...

Deputado Capitão Wagner (PR) não acredita mais no retorno do senador Eunício Oliveira para o grupo de oposição. Diz que o próprio Eunício tem dúvida "se receberá ou não um traço do grupo situacionista".

Ceará apresenta o maior índice de presos sem julgamentos do País. São mais presos provisórios do que os efetivamente condenados nas penitenciárias do Estado. É o que diz o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado último dia 8 pelo Ministério da Justiça.

Conselho Estadual de Segurança Pública (Consesp) se reúne hoje de manhã, no Palácio Iracema, com a presença da secretária de Justiça Socorro França. Vai apresentar propostas e debater questões relacionadas ao sistema prisional.