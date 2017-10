Paulo Cesar Norões

01:00 · 11.10.2017

Bem que as principais lideranças tentaram deixar o assunto eleição só para 2018. Porém a recente aproximação entre o governador Camilo Santana com o senador Eunício Oliveira abriu caminho para as especulações de uma possível composição de chapa para a eleição do próximo ano. Especulações que, registre-se, foram alimentadas pelos próprios Camilo e Eunício, na medida em que não negaram - embora também não tenham confirmado - essa possibilidade. Ao contrário, a resposta era comum aos dois: "Só trato de eleição em 2018". Postura de parte dos aliados do governador e do senador, aprovando tal aliança, só alimentou a expectativa. A dinâmica da política, no entanto, mudou o rumo da prosa. E o fato novo é a possível candidatura de Tasso Jereissati ao Governo.

Campos opostos

No bate-papo com os internautas de ontem, no Facebook, Camilo foi questionado sobre a tal aliança. E, desta vez, foi peremptório, disse que Eunício e Tasso são aliados de Temer (Tasso na verdade defende a saída do PSDB do governo) e, por isso, têm poder de ajudar na liberação de verbas federais para o Ceará. "Somos divergentes politicamente, mas institucionalmente eu tenho que procurar a todos", disse.

Copiou

Na esteira do sucesso de Camilo Santana no Facebook, governador Ruy Costa (PT), da Bahia, lançou seu bate-papo semanal com os internautas. Curiosamente, também às terças-feiras. Antes de fazê-lo, porém, mandou sua equipe de comunicação a Fortaleza para ver como funciona a estrutura que dá suporte para que a interação de Camilo com o cearense funcione a contento.

Posse

Governador Camilo Santana puxou a fila de autoridades cearenses na posse da desembargadora Iracema do Vale no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Presidentes da Assembleia, Zezinho Albuquerque; da FIEC, Beto Studart; e do TCE, Edilberto Pontes; além da deputada federal Gorete Pereira, também prestigiaram a solenidade, que foi presidida pela ministra Cármen Lúcia.

Mea culpa

Ao analisar, na tribuna da Câmara de Fortaleza, documento da ONG OXFAM Brasil, que retrata as desigualdades brasileiras, vereador Acrísio Sena ressaltou políticas sociais do PT que tiraram milhões de pessoas da miséria, mas reconheceu que seu partido falhou ao não encaminhar as reformas estruturais necessárias para um desenvolvimento

Econômico sustentável.

Ressarcimento

Relatório do senador José Pimentel (PT-CE) favorável ao projeto para que a Previdência Social possa acionar a Justiça para ser ressarcida dos benefícios previdenciários pagos em consequência de violência doméstica e familiar ou acidentes de trânsito. Ressarcimento deverá ser feito pelos autores dos crimes. Relatório deverá ser votado hoje, na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara.

"Enquanto não enfrentarmos a desigualdade social, a violência vai aumentar e não adianta colocar um guarda em cada esquina"

Acrísio Sena, vereador (PT), sobre a violência em Fortaleza

Não foi à toa que o Planalto brigou tanto para ter Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) como relator da denúncia contra Temer, na Câmara. Não só desqualificou a denúncia como os denunciantes.

Tem mais...

Andrada, ligado a Aécio Neves, bateu duro no Ministério Público, acusando-o de manipular a Polícia Federal 'mancomunado' com o Judiciário, virando um novo Poder.

Profissionais de imprensa que cobrem a Assembleia terão direito aos serviços de saúde oferecidos aos servidores da Casa. Iniciativa do deputado Audic Mota (PMDB).

Partido da Pátria Livre, que em Fortaleza elegeu a vereadora Larissa Gaspar, realiza ato de filiação de novos membros na tarde de hoje, na Assembleia.