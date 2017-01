Paulo Cesar Norões: Facções em presídios

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:25

Departamento Penitenciário Nacional não tem dados oficiais sobre o número de facções criminosas no Brasil, suas origens, áreas de influência e operação. Mas especialistas em segurança pública e violência urbana no Brasil acreditam que pode haver no País cerca de 83 organizações com atuação dentro e fora dos presídios. Levantamento foi feito com base em CPIs de assembleias legislativas e câmaras municipais e em cruzamentos de dados dos serviços de inteligência da Polícia Federal e secretarias de segurança pública estaduais. Facções mais conhecidas são PCC (origem em SP), Comando Vermelho (RJ), e Família do Norte (AM). E há outras ainda não tão conhecidas, como o CRBC - Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade (SP), Seita Satânica (SP), Tiro na Cara (RS), Al-Qaeda (PB), Estados Unidos (PB) e A Firma (AL).

Campanha

Apesar de liminar bloqueando sua candidatura, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) retoma contatos para viabilizar sua reeleição à presidência da Câmara. Hoje, Maia tem agenda articulada pelo colega Danilo Forte, em Fortaleza. Chega no fim da tarde, visita governador Camilo, no Abolição e janta no Gran Marquise com a bancada cearense. 15 deputados já confirmaram presença.

Sobrevida

Se não havia certeza do dia em que o recurso sobre o processo que extingue o TCM iria entrar na pauta do STF, imaginem agora com a morte de Teori Zavascki, cuja substituição passou a ser prioridade por diversas razões, principalmente, quem herdará a relatoria do processo da Lava-Jato. Então, conselheiros do TCM - os que querem a continuidade do órgão - têm mais tempo para articular a continuidade.

Cotas

Seguiu para publicação no Diário Oficial do Ceará a lei que assegura 50% das vagas na Uece, Urca e UVA para alunos que provem ser oriundos das escolas públicas (só das escolas cearenses). O projeto foi iniciativa do então deputado Zé Ailton Brasil (PP), hoje prefeito do Crato. A outra metade das vagas será disputada, vaga a vaga, pelos estudantes das escolas privadas.

Consenso

Fechada a chapa da futura diretoria da Associação dos Municípios do Ceará, a Aprece: o presidente será Gadyel Gonçalves, prefeito de São Benedito (esposo da deputada estadual Augusta Brito, também do PC do B), e o vice, Nilson Diniz (PDT), prefeito do Cedro e médico. Nos dias 25 e 26 próximos será realizado em Fortaleza um encontro dos novos gestores, oportunidade em que será realizada a eleição.

Previsões

Pelos prognósticos da Funceme, a região Norte do Ceará deverá ter um inverno acima da média, neste ano, com destaque tanto para o litoral, como serra e sertão. Ao menos é a previsão. No Sudeste, onde ficam Iguatu e Cedro, por exemplo, deve chover abaixo da média. No geral, deve chover bem, mas não o suficiente para encher os grandes açudes. O Castanhão, por exemplo, o nível de água ainda é baixo.

"O mundo precisa de líderes com compaixão"

Dalai lama, após o discurso inflamado de Donald Trump na cerimônia de posse na presidência dos Estados Unidos. O líder espiritual disse, em um programa de TV de Nova Délhi, que espera que Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, possam trabalhar em conjunto para a paz mundial.

Tem mais...

Adágio popular segundo o qual "a esquerda só se une na cadeia" está mais vivo do que nunca. Seria a hora de união, justamente, contra seus algozes.

Porém, PCdoB e o PT estão abandonando a candidatura oposicionista de André Figueiredo (PDT) para presidente da Câmara dos Deputados.

Segundo o próprio Figueiredo, em troca de cargos insignificantes que não justificam tal posicionamento. Aliás, foi-se o tempo em que ideologia era a base dos posicionamentos.

Ives Granda Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é nome forte para a vaga de Teori Zavascki no STF. Ministro Alexandre Moraes também. Ambos, além do notório saber jurídico, privam da amizade de Michel Temer.