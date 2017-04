Paulo Cesar Norões

00:00 · 06.04.2017

Governador Camilo Santana, em entrevista ao programa Rádio Repórter, da Verdinha, revelou insatisfação com a postergação do governo Temer na liberação dos recursos federais para a construção da Linha Leste do Metrofor. Para ser justo, Camilo admite que essa postergação já vem desde o governo anterior, de sua correligionária Dilma Rousseff. Em recente reunião com o ministro Bruno Araújo, de Cidades, Camilo ficou perplexo com as palavras de um assessor do ministro, que propôs reavaliar a necessidade da Linha Leste, mesmo com todos os estudos realizados anteriormente pelo BNDES. O governador chegou a propor que, se o governo federal não quiser repassar a parte que lhe cabe, que pelo menos libere a contratação de empréstimo por parte do governo estadual, que assim assumiria o custo total da obra.

Satisfeito

Na aula inaugural dos 1.400 novos soldados aprovados em concurso da PM, última segunda, Camilo Santana pôde avaliar o prestígio de André Costa com a tropa. Costa foi praticamen- te ovacionado. Satisfeito, governador endossa o discurso de seu secretário de Segurança: "Não existe isso da polícia não entrar em lugares dominados por traficantes. O Estado não pode jamais ficar refém de bandido", falou.

Relator

Relatoria da PEC que trata da preservação dos tribunais de contas no Brasil, iniciativa dos deputados cearenses Domingos Neto (PSD) e Moses Rodrigues (PMDB), caiu nas mãos do deputado Danilo Forte (PSB). Caberá a ele analisar a admissibilidade, ou seja, se a PEC é constitucional. Parecer de Danilo pode definir o destino da PEC. Se ela segue tramitando ou morre no nascedouro.

Consequência

A PEC que trata da preservação dos tribunais de contas nasceu no rastro da polêmica extinção do TCM do Ceará, pela Assembleia, suspensa por força de liminar do Supremo. Não por acaso um dos articuladores da PEC na Câmara, Domingos Neto, é filho do presidente do TCM. Já a PEC que extinguiu o Tribunal foi de autoria do deputado estadual Heitor Férrer (PSB).

Recursos

Deputado federal José Airton (PT) entregou a coordenação da bancada cearense no Congresso, mas segue na Comissão Mista de Planejamento e Orçamento. O deputado ressalta que nos últimos dois anos, sob sua coordenação, a bancada cearense garantiu 540 milhões de reais das chamadas emendas impositivas, fundamentais para a execução de diversas obras do Estado.

Manifesto

Senador José Pimentel (PT) aproveitou audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para propor envio de um manifesto ao ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, solicitando a definição de uma política de fixação das taxas de juros dos Fundos Constitucionais do Centro-Oeste, Norte e, Nordeste. A fixação evitaria prejuízos para os fundos constitucionais.

"Chance desta Casa de fazer este debate, que se arrasta desde as eleições de 2016, e regulamentar o Uber, dentro dos novos parâmetros"

Acrísio Sena, vereador (PT), comemorando decisão da Câmara Federal de deixar regulamentação do Uber para os municípios.

Tem mais...

Tema delicado será discutido, hoje, na Câmara de Fortaleza. Guarda Municipal deve ou não usar arma de fogo? Para o vereador Márcio Cruz (PSD), presidente da Comissão de Segurança Pública, discutir o assunto é fundamental.

Foram convidados para o debate o diretor geral da Guarda Municipal de Fortaleza, Rômulo Reis; secretário Municipal de Segurança Cidadã, Antônio Azevedo; além de representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal e do Exército.

TRE do Ceará entrega amanhã Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Faustino Albuquerque. Dentre os homenageados, a ex-presidente do Tribunal de Justiça e do TRE, Iracema do Vale, e o juiz federal Luís Praxedes Vieira da Silva, também ex-integrante da Corte do TRE.