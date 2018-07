Paulo Cesar Norões

01:00 · 12.07.2018

Não tem mais como esperar. Os deputados terão que comparecer ao plenário da Assembleia Legislativa para limpar a pauta. Até porque o presidente Zezinho Albuquerque (PDT) botou na ordem do dia de amanhã, sexta-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Além de projetos de autoria de outros deputados na pauta. Com o recesso de 17 dias, os deputados vão discutir a agenda de trabalho até outubro, mês da eleição e renovação dos mandatos. O período será destinado ao fechamento de acordos, coligações, registro de candidaturas. Depois do recesso oficial, vem o chamado recesso branco. É que, durante o período eleitoral, os deputados estarão muito mais preocupados em correr atrás de voto do que o debate em Plenário. Afinal, estará em jogo a própria permanência deles.

Concurso

Assembleia aprovou ontem a criação de 263 cargos para a Ematerce. De acordo com o líder do Governo, Evandro Leitão (PDT), as novas vagas serão preenchidas por meio de concurso público. 196 vagas de nível médio e 67 de nível superior. "Somente este ano, a Assembleia aprovou a realização de sete concursos públicos", destaca Leitão, que contabiliza 63 matérias do Executivo Estadual aprovadas neste semestre.

Neutralidade

Falta de sintonia interna pode empurrar o PSB para a neutralidade na disputa presidencial. Executiva nacional e maioria dos diretórios estaduais querem o apoio a Ciro Gomes. Tese que encontra resistência em São Paulo - governador Márcio França tem acordo com Alckmin - e em Pernambuco - PT quer apoio do PSB a Lula em troca do apoio petista à reeleição de Paulo Câmara ao Governo

Encontro

General Guilherme Theophilo, pré-candidato do PSDB ao Governo, é atração do Fórum Brasil Livre 2018, promovido pelo Movimento Brasil Livre, hoje, às 19h, na Unichristus (Campus Cocó). Participam do encontro o vereador Fernando Holiday (DEM/SP) - coordenador nacional do MBL; Carmelo Neto, coordenador do MBL no Ceará; e a médica Mayra Pinheiro, que pode vir a ser a vice do General.

Desnecessário

Dois alagamentos em menos de cinco dias do túnel da Av. Borges de Melo, inaugurado semana passada após cinco anos em obras, por mais que seja erro de quem projetou ou construiu, não deixa de ser constrangedor para o Governo do Estado. Ainda mais em ano de eleição, quando todo fato acaba potencializado diante da disposição do governador de disputar a reeleição.

Bora votar

Diante da perspectiva do alto número de votos nulos, brancos e abstenções na eleição de outubro, algo que as pesquisas têm prognosticado, deputado Fernando Hugo (PP) lembra o desperdício que é deixar de participar da escolha dos nossos governantes. "Quem quiser um amanhã na política e/ou na vida pública melhor use com cidadania o voto, expressão que torna todos iguais", prega ele.

"Algo falho existe, de projeto ou de execução no sistema de drenagem de túnel que não suporta chuva. Desgaste para a Engenharia cearense e para as autoridades"

Victor Frota Pinto, presidente da Academia Cearense de Engenharia Desincompatibilização Militar da ativa que quiser ser candidato deverá estar afastado do serviço no momento em que for requerido o registro da candidatura.

Tem mais...

Consulta Assim decidiu o Pleno do TRE-CE, que, de forma unânime, acompanhou o voto do juiz Alcides Saldanha Lima, relator do processo iniciado a partir de consulta do deputado federal Cabo Sabino (Avante).

Outro Nasce mais uma arcádia no Ceará. Será instalada hoje, 18hs, no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa, a Academia Cearense de Turismo.

Nomes Dentre os acadêmicos, o secretário de Turismo Arialdo Pinho e o presidente nacional da ABIH, empresário Manoel Cardoso Linhares.