Paulo Cesar Norões

01:00 · 08.05.2018

São alvos da Polícia Federal (PF) 200 fundos de pensão estaduais e municipais, principalmente aqueles que aumentaram o percentual de contribuição dos servidores. Se confirmadas, as suposições são estarrecedoras. A Polícia Federal identificou administradores que - não caia pra trás! - convenciam os institutos de Previdência a investir em empresas à beira de recuperação judicial, ou seja, apostas com grande chance de calote. A investigação aponta movimentação de, no mínimo, R$ 1,3 bi em títulos podres. Mas as perdas previdenciárias podem chegar a R$ 15 bi. Não são de hoje, aliás, as suspeitas de fraudes nos fundos de pensão. Há quem garanta que a podridão é tão grande que vai fazer alguns escândalos já conhecidos parecerem coisa de ladrão de galinha.

Relatividade

Prefeito Ivo Gomes quer repercutir ao máximo o centenário do famoso eclipse solar de 29 de maio de 1919, através do qual equipe enviada a Sobral por Albert Einstein comprovou a Teoria da Relatividade defendida por ele. Ivo está formatando com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) uma série de eventos, a partir do próximo dia 29, para assim consolidar a importância de Sobral na descoberta de Einstein.

Indignação

Ivo quer que os eventos do centenário despertem nos jovens o interesse pela ciência. A educação, para ele, é a principal ferramenta para tirar o Brasil do atraso. Sem meias palavras, ao seu estilo, Ivo não esconde o desgosto com o que vê. "Ainda bem que estou prefeito. Com o nojo que eu estou da política do Brasil, no momento, se ainda fosse deputado estaria soltando o os cachorros na Assembleia".

Eletrobras

Como membro da Comissão Especial que analisa projeto de privatização da Eletrobras - do qual, aliás, é contra -, deputado Leônidas Cristino (PDT) recebeu documento do Conselho de Administração que representa os empregados da Eletrobras, que denuncia campanha do Ministério das Minas e Energia dizendo que a estatal do sistema elétrico está quebrada.

Palestra

Vereador Dr. Porto (PDT) traz hoje para a Câmara de Fortaleza o paranaense Rogério Marcondes, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Vai falar sobre Reabilitação Estética Adesiva e Odontologia Digital. Além de trazer para a Câmara tema de grande relevância, Dr. Porto retribui o apoio recebido dos colegas dentistas, categoria que representa no Parlamento.

Forum

Amanhã, o Governo do Estado, através da Seplag, e em parceria com o Ministério do Planejamento, realiza o dia todo, no Centro de Eventos, o Fórum de Fortalecimento da Rede Siconv. Boa oportunidade para gestores públicos, prefeituras e ONGs que tem parceria com o Governo Federal conhecerem melhor o sistema nacional de gestão de convênios e contratos de repasses federais.

"O presidente da Câmara instituiu a comissão somente depois que o STF decide a modulação para os congressistas. Fica feio, né?"

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador que quer levar a discussão e decisão sobre restrição de foro privilegiado a plebiscito popular

Tem mais...

Escolhido. Prefeito Chico César, de Horizonte, fechou questão: vai votar em Danilo Forte (PSDB) para deputado federal. Os dois apresentaram aos empresários da região propostas de parceria de desenvolvimento da cidade e da Região Metropolitana.

Discussão. Vem aí o13º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, que será realizado nos dias 18 e 19 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. Boa oportunidade para quem, de alguma forma, vai se envolver com campanha política, este ano. Sócios da Associação Cearense de Imprensa terão desconto na inscrição.

Cariri. Após Fortaleza, Paracuru e Tauá, ontem foi a vez do Crato conhecer o Guia de Informações sobre o Transtorno do Espectro Autista, idealizado pelo deputado Audic Mota.