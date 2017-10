Paulo Cesar Norões

01:00 · 12.10.2017

Dia da Criança, em Caucaia, será também um dia de esperança em um futuro melhor. Instituto Myra Eliane e a Prefeitura do município lançam, hoje, a pedra fundamental do Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso do projeto Valores Humanos na Educação Infantil. O complexo será formado pelo Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso, um ginásio poliesportivo, um teatro grego, um centro de formação para professores e centro de revitalização das etnias indígenas e quilombolas. "Isso tudo ajudará a oferecer um futuro melhor às crianças da cidade", explica o empresário Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane. O projeto já está implantado em quatro municípios. Só em Caucaia, 10 mil crianças já recebem formação complementar. Mas a ideia é levá-lo a todo o Estado do Ceará.

'Tô com Tasso'

"Tudo isso que nós temos hoje (de infraestrutura no Ceará) é uma consequência do que o Tasso fez anteriormente". As palavras de Heitor Férrer, no momento em que o nome do senador Jereissati é cogitado para encabeçar chapa de oposição ao governador Camilo Santana, em 2018, reforçam a tese de que o deputado, em rota de colisão com o PSB, estaria prontinho para desembarcar no ninho tucano. Falta mais nada!

Convenção

Principais lideranças do PDT se encontram no ginásio do Náutico, hoje, na Convenção Estadual do partido. Que servirá para, além de confirmar a candidatura de Ciro Gomes

À presidência, confirmar outros nomes da chapa majoritária na eleição estadual, em 2018. Inclusive ratificar o apoio à reeleição de Camilo Santana (PT). Governador não confirmou presença.

Bola fora

Debate sobre a liberação da venda de cerveja nos estádios de futebol, na Assembleia. Deputado Ferreira Aragão (PDT), que é contra, argumentou: "Os Estados Unidos nunca quiseram organizar uma Copa por conta da exigência da Fifa de liberar a venda de bebidas". Foi preciso lembrar ao deputado que os EUA não só organizaram a Copa como viram o Brasil conquistar o tetra na casa deles, em 1994.

Violência

O UNICEF revelou estudo que demonstra que houve, no Brasil, um aumento no número de jovens assassinados. A pior situação está na região Nordeste; o Ceará é o Estado campeão e entre as capitais a campeã é Fortaleza. Tristes títulos. Os números foram destacados na Assembleia Legislativa pelo deputado Renato Roseno (PSOL), responsável inicial pelo estudo em termos de Ceará.

Presídio

O presidente Michel Temer pediu agilidade na conclusão do presídio de segurança máxima que está sendo construído na Papuda, em Brasília. Estão sendo investidos cerca de R$ 40 milhões no quinto presídio federal brasileiro. Temer quer inaugurá-lo antes do final deste ano. Os outros quatro ficam em Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Porto Velho (RO) e em Mossoró (RN).

"Normalmente, prevenção é confundida com proteção social. Prevenção tem que ter inteligência, financiamento regular"

Renato Roseno, deputado estadual (PSOL), ao defender incentivo aos movimentos culturais para ajudar a prevenir a violência entre os jovens

Tem mais...

Prefeito Roberto Cláudio é o convidado do próximo almoço-debate do Lide Ceará, dia 20 de outubro, no Hotel Gran Marquise. Tema do encontro é o futuro da cidade e a gestão da Prefeitura de Fortaleza.

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza está lançando a AJE TV Web. O canal vai mostrar o trabalho realizado pela entidade e dar voz aos associados e convidados. Programas quinzenais serão veiculados no canal da entidade no You Tube e no site www.aje.org.br .

Na onda das especulações sobre a eleição do ano que vem, em Caucaia comenta-se que o prefeito Naumi Amorim vai pleitear um lugar para a primeira-dama Érica Amorim na vice ou uma das senatórias. O argumento é a força de Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do estado.