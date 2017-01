Paulo Cesar Norões: É preciso equilíbrio

00:00 · 31.01.2017

Secretário de Segurança Pública, André Costa, ao legitimar reação contundente de PMs em confronto com bandidos - atirando pra matar, se preciso - esquenta debate que já há um tempo divide a sociedade. Humanistas acham que não se combate violência com violência. Outros grupos, no entanto, defendem que 'bandido bom é bandido morto'. Tese que, aliás, conquista cada vez mais adeptos na população, na medida em que crescem a violência e a sensação de impunidade. O fato é que é um debate polêmico. Garantir os direitos fundamentais, inclusive de bandidos, é dever do Estado. Por outro lado, quem aponta uma arma para um policial - na prática, um representante da Lei - está assumindo o risco de ser abatido.

Enfim, não se pode concordar com abuso policial. Tampouco, é razoável tratar bandido como coitado.

Em frente

Homologação, pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, das delações de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, libera a Procuradoria-Geral da República para tocar as investigações e, a partir daí, abrir inquéritos e mandatos de busca. Até lá, a lei garante sigilo das informações. Novo relator da Lava-Jato no STF, no lugar de Teori Zavascki, deverá ser escolhido até a próxima semana.

RC na Câmara

Tanto a Câmara de Fortaleza como a Assembleia reabrem seus plenários nesta quarta-feira. À Câmara, vai comparecer o prefeito Roberto Cláudio. Na AL, será diferente porque o regimento diz que só haverá a posse da nova Mesa Diretora no dia 1º de fevereiro. O presidente empossado ficará de pé para declarar aberto o ano legislativo, acompanhado pelos demais parlamentares.

Camilo na AL

Regimento da Assembleia, por sua vez, diz que as sessões ordinárias serão realizadas nos períodos de 2 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, na quinta, o governador Camilo Santana vai à AL para ler sua mensagem e sua proposta de Governo para 2017. Em seguida, como é de praxe, deputados retribuem a visita e vão almoçar no Abolição.

Protesto

Servidores estaduais prometem uma pacífica manifestação durante a visita do governador Camilo à Assembleia. Protesto é contra a não reposição inflacionária nos últimos dois anos, promessa ainda não cumprida. Segundo os servidores, a defasagem salarial já chega a 18%. Além do mais, a contribuição previdenciária subiu de 11 para 14%, afora o aumento de preço nos itens essenciais.

Vivos não

O Ministério Público de Juazeiro do Norte quer acabar com as homenagens a pessoas vivas. Os promotores dizem que cumprem a Lei e querem que a Prefeitura troque os nomes do Mercado Central Adauto Bezerra, do Posto de Saúde Lúcio Alcântara, do Hospital Tasso Jereissati, entre outros equipamentos. Pelo Ceará afora, há muitas homenagens semelhantes. Se a moda pega...

"Nota-se uma submissão do Estado para com facções criminosas que estão dando as cartas do baralho e dizendo quem ganha o jogo."

Fernando Hugo, deputado estadual (PP), cobrando ação conjunta de todas as instituições para pôr um basta no descontrole da violência

Tem mais...

Secretária de Justiça, Socorro França, recebeu o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Valdemiro Barbosa, e disse que vai reformar alojamentos, comprar fardamentos, armamentos e coletes balísticos para os agentes.

Valdomiro, por outro lado, quer a ajuda da secretária na criação do Fundo Penitenciário, solicitação protocolada no início de janeiro, no Palácio da Abolição. Socorro disse que já está lutando por isso com o governador.

Cerca de 208 mil alunos estão matriculados na rede municipal de ensino de Fortaleza. São 28 mil alunos a mais em relação a 2016. Prefeito Roberto Cláudio atribui aumento das matrículas a melhorias na sala de aula, gestão, merenda, creches, tempo integral e dedicação dos diretores e professores.