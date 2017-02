Paulo Cesar Norões

00:00 · 03.02.2017

Pelo menos três deputados federais cearenses querem substituir José Airton Cirilo (PT) na coordenação da bancada federal cearense. Cabo Sabino (PR) saiu na frente, já está no corpo a corpo em busca de votos há algum tempo. Gorete Pereira (PR), por sua vez, quer o lugar por ser a parlamentar mais antiga entre os colegas. E Odorico Monteiro (PROS) corre por fora, colocando seu nome à disposição. Vale lembrar que além dos 22 deputados, votam também os três senadores. A maior parte da bancada se queixa de que a articulação está prejudicada pelo fato de o coordenador não ser alinhado com o governo federal. Desde o ano passado, se arrasta a eleição do novo líder. José Airton também já disse que não pretende permanecer no cargo. Estão dadas as condições para a mudança.

Festejado

Ninguém, a não ser o próprio Eunício Oliveira, foi tão festejado na eleição da Mesa Diretora do Senado quanto Mauro Benevides (na foto com José Pimentel). Para onde se virava era saudado com um "Meu eterno presidente!" Mauro foi senador por 16 anos. O primeiro cearense a presidir a Casa. Mas, circula pelo plenário como se o tempo não tivesse passado. O que demonstra o quão marcante foi sua passagem por lá.

Mercado

O plenário da Câmara, em dias de grandes votações, como a que ocorreu ontem, tem uma lógica de difícil compreensão. A grande quantidade de parlamentares o torna um ambiente caótico em que todos falam ao mesmo tempo (alguns até gritam) e que quase ninguém está atento ao que o orador está falando na tribuna. Um mercadão.

Lavrenses

Enquanto líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira abiscoitou para o partido o senador Elmano Férrer (primo de Heitor Férrer), eleito pelo PDT do Piauí. Os três nasceram em Lavras da Mangabeira. Elmano, de 72 anos, é conhecido no vizinho Estado como "Veín Trabalhador". Teve 981.219 mil votos para o Senado em 2014, derrotando o ex-governador piauiense Wilson Martins.

Mais cearenses

Caso Eunício Oliveira queira continuar garimpando cearenses no plenário daquela Casa, seguem duas dicas: a senadora Ângela Portela (PT-RR) nasceu há 55 anos em Coreaú e estudou na Faculdade Dom José, em Sobral; e o senador Thieres Pinto (PDT-RR), 54 anos, nasceu em Santa Quitéria. Em contrapartida, José Pimentel (PT) nasceu em Picos (PI).

Comissão

Partido da Pátria Livre (PPL) quer a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Mulher, da Juventude, da Criança e do Idoso da Câmara de Fortaleza para a vereadora Larissa Gaspar. E justifica o pleito pela identidade das bandeiras do partido com os princípios da Comissão, além do perfil da vereadora, cuja militância tem origem na defesa dos direitos humanos e minorias.

"Quanto mais demora, mais o problema da escassez hídrica se agrava"

Leônidas cristino, deputado federal (PDT), alertando sobre a urgência da retomada das obras de transposição das águas do rio São Francisco, no trecho entre Salgueiro (PE) e Jati (CE). Promessa do ministro Hélder Barbalho, da Integração Nacional, é de acelerar o processo de contratação da construtora que vai terminar o canal

Tem mais...

Mais de 5 mil estudantes, de todos os estados brasileiros, participaram da Bienal da UNE, encerrada ontem, com a "Culturata", grande passeata cultural, com toda a diversidade artística, política e cidadã do evento.

Membros da oposição ao governador Camilo Santana (PT) e ao grupo político comandado por Cid e Ciro Gomes comemoram a eleição de Eunício Oliveira à Presidência do Senado. Com Eunício no comando, dizem, o governo federal deverá acelerar a liberação de recursos ao Estado. Além disso, têm o presidente da República alinhado com a oposição no Estado.

*Colaborou Inácio Aguiar