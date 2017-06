Paulo Cesar Norões

00:00 · 14.06.2017

Segue a discussão em torno da jogada política que tirou da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia e, consequentemente, da relatoria da PEC que propõe a extinção do TCM, o deputado Leonardo Araújo (PMDB). A boa notícia, no entanto, é que essa discussão deixa o campo pessoal para se tornar, como deve ser, apenas institucional. É o que prometem Leonardo Araújo e Dra. Silvana, que discutiram asperamente no fim de semana, no grupo 'Deputados CE', no WhatsApp. Conversaram, reconheceram excessos, e se comprometeram em manter o debate no nível que a representatividade do cargo exige. Louve-se, no caso, entrada em cena dos deputados Fernando Hugo, Tin Gomes e Danniel Oliveira, que estimularam o entendimento. Serenados os ânimos, aguardemos cenas dos próximos capítulos.

A favor

Apesar de ter criado um clima pesado no PMDB, ao aceitar a liderança do partido na Assembleia, deputada Dra. Silvana garante que está lutando para que o partido tenha mais um membro na CCJ. Se isto ocorrer, voltaria a integrar a Comissão o deputado Leonardo Araújo. Ela garante ainda que manterá a palavra e o voto pela preservação do TCM, independentemente da orientação do Governo.

De saída

Deputados tachados pela executiva do PSD de 'infiéis', pelo visto, não vão esperar ser expulsos. Osmar Baquit disse ontem da tribuna da AL que na primeira oportunidade deixará o PSD. "O partido está bagunçado", afirmou. Baquit espera nova janela partidária antes das eleições de 2018. Outro que deverá tomar o mesmo caminho é Gony Arruda. O PSD deverá ficar apenas com Roberto Mesquita.

Choveu, mas...

Finda a quadra chuvosa, Funceme confirma: chuvas atenderam a expectativa, dentro da média histórica. Problema é que, após cinco anos de seca, não foi o bastante para repor a carga dos principais açudes. É moderar o consumo de água até o fim do ano e torcer por mais um bom inverno em 2018. E, se não for pedir muito, orar pela conclusão das obras de Transposição do São Francisco. Amém!

Agora vai?

Aliás, para não depender só de orações, para a Transposição andar basta que o STF solucione o imbróglio jurídico que impede o reinício das obras. No encontro, ontem, com o senador Eunício Oliveira, ministro Hélder Barbalho, da Integração, e governadores da região - cearense Camilo Santana incluído - ministra Cármen Lúcia prometeu uma solução na próxima semana. A conferir.

Cobrança

Camilo esteve também no encontro dos governadores com o presidente Temer e cobrou promessa de um ano atrás do Governo Federal para os estados não beneficiados com a renegociação das dívidas públicas com a União, por estarem com as contas em dia - caso do Ceará. Para estes, foi prometida a renegociação dos financiamentos com o BNDES.

"O Brasil não pode parar"

Senador Tasso Jereissati, na reunião em que o PSDB decidiu pela permanência no governo Temer, pelo menos até que surja um fato novo contra o presidente. Pesou para a decisão a tese dos tucanos mais experientes - Tasso incluso -, que entendem que a recuperação da economia estaria ameaçada com o crescimento da instabilidade política que a saída do partido da base acarretaria. Pesou também, claro, articulação de aliados de Aécio Neves temerosos que o senador afastado e na mira do STF pudesse ser alvo de retaliação do PMDB.

Tem mais...

Permanência do PSDB na base do governo Temer foi demais para o jurista Miguel Reale Junior, um dos propositores do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Contrariado, se desligou do partido, onde estava desde 1990.

Senador José Pimentel (PT), que foi funcionário do Banco do Brasil, integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos Públicos, formada por senadores e deputados federais de diversos partidos.

Procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Rholden Botelho de Queiroz, tomam posse hoje, na Reitoria da UFC, como membros da Academia Cearense de Direito. No mesmo ato este colunista será distinguido com o título de sócio-honorário, o que muito me honra.