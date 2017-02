Paulo Cesar Norões

00:00 · 07.02.2017

Boa notícia para prefeitos cearenses. União repassou a 18 municípios R$ 2,2 milhões. Dinheiro proveniente de taxas de ocupação, foro e laudêmio, em 2016. A lei determina que 20% das taxas que incidem sobre os imóveis da União ficam com os municípios onde eles estão localizados. No Brasil todo foram repassados R$ 92,5 milhões a 492 municípios. No Ceará, Fortaleza ficou com maior fatia: pouco mais de R$ 2 milhões. Aquiraz ficou com R$ 46.512. Dinheiro não contingenciado, pode ser usado livremente pelos prefeitos. Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, no Ceará, Cláudio Cruz, quer fazer parcerias com os prefeitos. Além de melhorar a arrecadação - mais dinheiro para os municípios, portanto - SPU acena com regularização fundiária, regularização de imóveis e concessão de uso de imóveis da União.

Posse

Deputado Audic Mota toma posse, na manhã de hoje, como 1º Secretário da Assembleia Legislativa. A posse foi adiada porque o deputado estava em Lisboa, concluindo etapa presencial de um curso de especialização. Audic, que se destacou nos dois primeiros anos de mandato como um combativo oposicionista, agora joga no time do governador Camilo Santana. Sem, no entanto, deixar o PMDB de Eunício Oliveira.

Inscritos

Os primeiros deputados inscritos na sessão de hoje da Assembleia Legislativa serão, pela ordem: Fernando Hugo (PP), Renato Roseno (PSOL), Dra. Silvana (PMDB), Carlos Felipe (PCdoB) e Carlos Matos (PSDB). Fernando Hugo vai repercutir, positivamente, o trabalho do novo secretário de Segurança Pública, André Costa. Para o parlamentar, a sociedade não aguenta mais tanta bandidagem no Ceará.

Prós e contras

Alexandre de Moraes, que comanda o superministério da Justiça e da Segurança Pública, tem preparo intelectual para assumir a cadeira de Teori Zavascki, no STF. É doutor em Direito Público e foi promotor de Justiça e secretário de Segurança de São Paulo. É referência na área do Direito Constitucional. Contudo, os adversários não perdoam o fato dele ser tucano e de já ter advogado para o PCC.

Clareza

Presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), não vai dar prioridade ao projeto que pune o abuso de autoridade, tão defendido por Renan Calheiros. Eunício aposta no bom senso e no diálogo entre os Poderes. Ele prefere acabar com leis obsoletas e que desburocratizem o País. Sobre a qual cargo será candidato nas próximas eleições, ele diz que discutirá 2018 somente em 2018.

Consequência

Fortaleza tem o maior aumento no preço da cesta básica no Brasil. Principais vilões da elevação na capital cearense foram gêneros alimentícios, justamente, os transportados por via terrestre. Consequência dos dois aumentos do ICMS no preço dos combustíveis encaminhados pelo Governo do Estado e aprovados pela Assembleia Legislativa. O último, no final do ano passado.

"Para fazer um bom mandato, o gestor precisa conhecer o eleitor e suas necessidades"

Lúcio Alcântara, ex-governador, no Encontro dos Gestores 2017 do Partido da República (PR), realizado ontem. Dr. Lúcio disse ainda que as prefeituras precisam estar em harmonia com o Ministério Público, e que é contra o fim do Tribunal de Contas do Município (TCM).

Tem mais...

TCM repassou, ontem, ao Ministério Público, mais seis relatórios de fiscalização de decretos de emergência nos municípios de Aiuaba, Fortim, Icapuí, Tauá, Ubajara e Viçosa do Ceará.

Instituto DimiCuida, fundado em Fortaleza para prevenir 'brincadeiras perigosas' disseminadas pela internet, será um dos participantes do Dia da Internet Segura 2017, que acontece, hoje, em São Paulo.

DimiCuida nasceu da dor de um pai de um jovem de 16 anos, que perdeu a vida praticando o jogo do desmaio, brincadeira perigosa disseminada pela internet. O Instituto trabalha na prevenção e conscientização para pais, crianças e jovens, além de profissionais das áreas de Educação, Segurança Pública, do Direito e de Saúde.