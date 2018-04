Paulo Cesar Norões

01:00 · 27.04.2018

Dos R$ 391 milhões em emendas ao orçamento da União de 2018, que a bancada cearense havia aprovado, R$ 98 milhões foram desviados, no início do ano, para cobrir despesas do Governo Federal. Desses, R$ 14 milhões eram para a Segurança Pública. Pois bem, articulação da bancada coordenada pelo deputado federal Cabo Sabino (Avante) e o apoio dos deputados Vitor Valim e Vaidon Oliveira, ambos do Pros, conseguiu reaver não só os R$ 14 milhões originalmente previstos, mas também R$ 6 milhões de acréscimos e mais R$ 5 milhões para a Polícia Rodoviária Federal. R$ 25 milhões no total para gastos com segurança. "Essa é uma conquista para que as forças policiais possam ter mais condições para combater o crime organizado, que a cada dia assola o Interior e a Capital do Ceará", comemora Cabo Sabino.

Mantido

Deputado estadual Leonardo Araújo (MDB) comemora decisão do Supremo Tribunal Federal que, na prática, garante seu mandato até o final. STF negou pedido do deputado Dr. Santana para validar votos de José Rocha Neto, o Rochinha, cuja candidatura, depois de inicialmente indeferida, após recurso foi considerada legal. Com os votos de Rochinha, a coligação governista ficaria com mais uma cadeira.

Para entender

Portanto, se os votos de Rochinha elegeriam-no, garantiriam a efetivação do suplente Dr. Santana, que impetrou liminar para que o TRE-CE procedesse a imediata retotalização dos votos. Leonardo Araújo, no entanto, houvera oposto embargos de declaração, a serem apreciados pelo Pleno. Por fim, o ministro relator Ricardo Lewandowski decidiu que se deve aguardar o trânsito em julgado.

Festão

Prefeito Argemiro Sampaio quer fazer este ano a maior festa de Santo Antônio que Barbalha já viu. Ganhou considerável reforço com emenda do deputado federal Raimundo Gomes de Matos. São R$ 300 mil, via Orçamento da União. Esta semana, o deputado tucano acompanhou o prefeito em visita ao Ministério do Turismo e garantiu a verba para a tradicional Festa do Pau da Bandeira.

Seminário

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) realiza hoje, das 8h às 14h, o I Seminário dos Auditores de Controle Externo do TCE Ceará. O evento, que pretende discutir a relevância do Auditor de Controle Externo e dos Tribunais de Contas no Controle da administração pública, marca o Dia do Auditor de Controle Externo, comemorado em 27 de abril desde que foi instituído no Calendário Oficial do Estado.

Em Brasília

Chefe de Gabinete de Relações Institucionais da Presidência, Sérgio Lopes, e o conselheiro da Fiec junto ao Conselho de Agronegócio da CNI, André Siqueira, representaram o Ceará no encontro do presidente Temer com membros de federações da indústria e do comércio e os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Trabalho, Helton Yomura, para tratar de Segurança Pública.

"A instituição de ensino não se limitou a uma análise imparcial e construtiva. (...) Optou por impor oficialmente uma narrativa específica aos alunos".

Oscar Costa Filho, procurador, justificando pedido do MPF para a suspensão da disciplina "Golpe de 2016" da UFC

Tem mais...

Eleições. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou a data para nova eleição para prefeito e vice de Frecheirinha. Será no próximo dia 3 de junho, junto com Tianguá, Umari e Santana do Cariri, cujos eleitores que também irão às urnas.

Recurso. Última segunda-feira, o Pleno do TRE manteve, por maioria, a cassação dos diplomas do prefeito Carleone Júnior e do vice-prefeito Cláudio Fernandes Aguiar, por irregularidades na última eleição municipal em Frecheirinha.

Lançamento. Próxima quinta-feira, dia 3 /5, às 9 horas, na Assembleia Legislativa, será lançado o livro das Autoridades do Estado do Ceará, elaborado pela jornalista Silvana Ximenes Gomes Frota. Obra e a autora serão apresentadas pelo deputado Sérgio Aguiar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.